Når skiltene ikke strekker til: Tillitssamfunnet i forfall

En kommentar om hvordan økende forsøpling, dårlig folkeskikk og mangel på ansvar for fellesskapet fører til flere skilt, kameraer og bøter. Forfatteren reflekterer over utviklingen fra et tillitsbasert samfunn til et overvåkingssamfunn, og advarer mot konsekvensene av svekket sosial kontroll.

Vi lever i et samfunn som stadig oftere må ty til skilt, kameraer og bøter for å regulere atferd som tidligere ble styrt av sunn fornuft og folkeskikk.

Jeg vokste opp på sytti- og åttitallet, da det knapt fantes andre skilt i det offentlige rom enn trafikkskilt og beskjedne forbud mot å tråkke på gresset. I dag er gatebildet fylt av instruksjoner: Ikke sett søppelet her, ikke luft hunden her, ikke sett glass ved panteautomaten, ikke parker her, ikke overnatt her, ikke bruk privat eiendom som toalett. Listen er endeløs, og hvert skilt er et symptom på at sosial kontroll og gjensidig hensyn er blitt erstattet av formaninger.

Det som før ble regulert av uskrevne regler, må nå reguleres med skriftlige påbud. På mikronivå er mekanismen enkel: En gammel madrass, en ødelagt stol, noen poser med avfall - du har dårlig tid, gjenvinningsstasjonen ligger upraktisk til, kanskje koster det penger, og ingen ser deg. Så setter du det fra deg. I Oslo har dette ført til kameraovervåking og vektere ved utsatte returpunkter.

I fjor ble det hensatt 665 tonn avfall ulovlig, med en årlig ryddekostnad på rundt 10 millioner kroner. Det private valget ender på den offentlige fakturaen. Kartlegginger fra Norwaste og Hold Norge Rent viser at returpunkter for glass, metall og tekstil er blitt hotspots for forsøpling. I Sandnes utgjorde store gjenstander og møbler 60 prosent av avfallet målt i vekt.

Flere kommuner peker på dårlige holdninger som en sentral årsak. Dette handler ikke lenger bare om rydding; det handler om hvilket samfunn vi er i ferd med å bli. Oslo diskuterer nå gebyrer basert på overvåkingsmateriale. Kameraer skal oppdage, vektere skal varsle, og i neste omgang kan bøter følge.

I dag gjelder det ulovlig dumping av søppel. I morgen kan det gjelde hundeeiere som lar avføringen ligge igjen på fortauet, elsparkesykler som settes fra seg slik at svaksynte og rullestolbrukere ikke kommer frem, eller turister som bruker private hager som campingplass. Teknologien finnes allerede - kameraer, sensorer, mobiler, kunstig intelligens. Kina trekkes ofte frem som ytterpunktet med sitt sosiale kredittsystem og sanksjoner.

Systemet overforenkles gjerne i Vesten, men hovedpoenget står: Staten kan bruke data, kontroll og straff for å presse frem ønsket atferd. Det bør være en advarsel, for i et samfunn der stadig flere tar seg til rette, øker presset for at myndighetene tar seg mer til rette tilbake. Dugnadsånden lever fortsatt, men den er skjør. Mange stiller opp for egne barn, egen idrettsklubb, eget borettslag eller egen sak.

Det som derimot virker svakere, er viljen til å ta anonymt ansvar for fellesrommet når ingen ser oss. De siste 20 årene har vi blitt mer opptatt av å optimalisere egen tid, egen komfort og egen synlighet. Sosiale medier har forsterket en kultur der jeg oftere trumfer vi.

Det ser vi i turismen: I Lofoten, Tromsø og andre turistområder må fastboende sette opp skilt fordi tilreisende parkerer på privat eiendom, går inn på tun og i enkelte tilfeller gjør fra seg i folks hager. Stedet blir kulisse, lokalbefolkningen et irritasjonsmoment. Norge er blitt større og mer mangfoldig, og et mer sammensatt samfunn krever tydeligere normbygging. Tillit er samfunnets billigste teknologi.

Den gjør hverdagen enklere, friere og rimeligere. Når tilliten svekkes, kommer skiltene. Når skiltene ikke virker, kommer kameraene. Når kameraene ikke holder, kommer bøtene.

Etter hvert kommer regningen i form av mer kontroll, mer administrasjon og mindre frihet. Stadig flere situasjoner tyder på at hensynet til fellesskapet taper i møte med egen bekvemmelighet. Det gjelder ikke alle, kanskje ikke engang de fleste, men det gjelder mange nok til at fellesskapet må bruke stadig mer tid, penger og kontroll på å reparere etter dem. Hvis vi vil bevare tillitssamfunnet, må vi slutte å behandle det som en naturressurs som aldri går tom





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Forsøpling Overvåking Folkeskikk Tillit Samfunnsansvar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Når strømmen går, må sykehuset fortsatt virkeMange sykehus har nødstrømssystemer som ble planlagt for en annen teknisk virkelighet enn den de nå skal fungere i.

Read more »

Når strømmen går, må sykehuset fortsatt virkeMange sykehus har nødstrømssystemer som ble planlagt for en annen teknisk virkelighet enn den de nå skal fungere i.

Read more »

Når strømmen går, må sykehuset fortsatt virkeMange sykehus har nødstrømssystemer som ble planlagt for en annen teknisk virkelighet enn den de nå skal fungere i.

Read more »

Når strømmen går, må sykehuset fortsatt virkeMange sykehus har nødstrømssystemer som ble planlagt for en annen teknisk virkelighet enn den de nå skal fungere i.

Read more »