Nabo tiltalt for drapsforsøk etter påkjørsel i Follo

En mann i 40-årene er tiltalt for drapsforsøk etter å ha kjørt ned naboen sin med bil i Nordre Follo kommune. Hendelsen, som skjedde i mai i fjor, har vært gjenstand for en rettssak der statsadvokaten mener det var en bevisst handling, mens tiltalte hevder nødverge. Dom avgis mot slutten av april.

I en rolig boliggate i Nordre Follo kommune utspilte det seg en dramatisk hendelse i mai i fjor. En mann i 40-årene, som bor i nabolaget, sitter nå tiltalt for drapsforsøk etter å ha kjørt på en av sine naboer med bil. Hendelsen ble fanget opp av et overvåkningskamera og har nå havnet i Follo og Nordre Østfold tingrett. Statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir la i sin sluttprosedyre vekt på at den tiltalte ikke bare kjørte forbi, men aktivt valgte å kjøre på fornærmede, en mann i 50-årene.

Ifølge statsadvokaten hevdet tiltalte selv at han oppfattet situasjonen som truende og handlet i selvforsvar, men dette avvises av påtalemyndigheten som en bevisst påkjørsel. Den fornærmede naboen fikk alvorlige skader etter påkjørselen og har i retten forklart at han rakk å tenke at han var ferdig. Statens vegvesen har foretatt grundige analyser av overvåkningsmaterialet og bilens bevegelsesmønster. Beregninger viser en snittfart på 44,5 km/t og en klar retning mot fornærmede. Overingeniør Inge Rønning i Statens vegvesen forklarte i retten at bilens hastighet og den påfølgende påkjørselen representerte en betydelig fare for fornærmedes liv, spesielt med tanke på hvordan han ble kastet. Statsadvokaten understreket at det var rene tilfeldigheter som forhindret et dødsfall, da mannen kunne ha landet på hodet i asfalten, i stedet for å bli kastet over en hekk og lande i en hage. Vekten av kjøretøyet, en Audi A4 på 1,6 tonn, og den påførte kraften, tilsa overveiende sannsynlig at påkjørselen ville medført død. Etter den sjokkerende hendelsen kjørte den tiltalte bilen videre til Ingierstrand Bad, en kjøretur på rundt et kvarter fra åstedet. Der skal han ha brukt tiden til å røyke en sigar, drikke en liter vin og to småflasker med sprit før politiet ankom og pågrep ham. Statsadvokaten kritiserte sterkt mannens handlinger etter påkjørselen. Han kjørte videre uten å undersøke tilstanden til fornærmede eller varsle nødetatene. I stedet valgte han å trekke seg tilbake for å «tenke», noe statsadvokaten tolket som en selvsentrert reaksjon. Det kommer frem at de to naboene hadde vært i en konflikt i 2023, der den tiltalte skal ha røsket ned et overvåkningskamera fra fornærmedes hus. Etter denne hendelsen skal forholdet mellom dem ha vært anstrengt, med minimal kontakt. Statsadvokaten mener at tiltalte bar nag til fornærmede som følge av denne episoden. Hun beskriver tiltaltes oppfatning av forholdet som muligens noe paranoid, der han følte seg trakassert og truet. Den tiltalte har i retten derimot opprettholdt sin forklaring om at han handlet i nødverge. Han hevder at fornærmede, som på dette tidspunktet stod og tok bilder av bilene som stod parkert i hans innkjørsel sent på kvelden, hadde et skohorn i hånden. Tiltalte hevdet at han oppfattet dette skohornet som et skytevåpen, muligens et gevær. Han beskrev fornærmede som mer aggressiv og utagerende enn det som fremkommer av overvåkningsfilmen, og at han følte at et skytevåpen ble rettet mot ham. Skohornet ble senere funnet i hagen der fornærmede landet. Tiltalte forklarte videre at han hadde ingen intensjon om å treffe fornærmede med bilen, men at han opplevde situasjonen som livsfarlig og følte at han måtte komme seg unna. Han beskrev hvordan han ga full gass og dukket ned. Retten har nå hørt begge parters forklaringer og sett bevisene som er fremlagt. En dom i saken er ventet mot slutten av april, og avgjør utfallet av denne alvorlige nabokonflikten som eskalerte til en voldshendelse.





