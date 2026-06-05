Naboer saksøker huseiere for stenging av mye brukt gangsti på Kråkenes

60 husstander på Kråkenes har gått sammen om å saksøke ekteparet Kai Ove Roseth og Trine Waage Roseth fordi de stengte en populær gangsti som binder sammen Bergveien og Kråkeneslien. Stien, kjent som bamsestien, har vært i bruk i generasjoner, men etter at Roseth overtok eiendommen i 2023, ble den sperret. Naboene mener de har rett til å bruke stien gjennom avtale eller hevd, og rettssaken starter tirsdag.

På Kråkenes i Bergen har en tilsynelatende beskjeden gangsti blitt katalysator for en intens nabokonflikt. Stien, som lokalt kalles bamsestien, forbinder Bergveien og Kråkenes lien og har vært i bruk i uminnelige tider.

Men da ekteparet Kai Ove Roseth og Trine Waage Roseth overtok Bergveien 52 i 2023, endret alt seg. Kort tid etter innflytting ble stien fysisk sperret av nye eiere, noe som har skapt stor frustrasjon i nabolaget. Nå har 60 husstander, to huseierlag og en velforening gått sammen om å saksøke ekteparet for å få gjenopprettet den gamle ferdselsåren. Rettssaken starter tirsdag og forventes å vare i to dager.

For mange beboere er bamsestien langt mer enn en snarvei. Den er en livsnerve som binder nabolaget sammen og gjør hverdagen enklere for både barn og voksne. Uten stien må barna i Kråkeneslien ta en lang omvei over bilveier for å komme til vennene sine i Bergveien, eller til Bønes skole. Njål Bjørge Haugen, leder for Kråkeneslien og Kråkenesdalen Huseierlag, understreker konsekvensene: Veldig mange blir berørt.

Nabolaget blir delt i to, mens ungene får lenger og farligere skolevei. Tilgangen til Langeskogen blir også mye vanskeligere. Han peker på at stien har vært brukt i generasjoner og er registrert som et gangalternativ i Skyss-appen, samt at kommunen har brukt den i beregningen av skoleskyss. Dermed mener naboene at stien må anses som en offentlig ferdselsåre.

Konflikten har røtter tilbake til 1800-tallet. Naboene har fremlagt et dokument fra 1892 som omtaler stien, og de hevder at det finnes en avtalefestet bruksrett. Alternativt mener de å ha opparbeidet seg hevd gjennom langvarig bruk. Trond Tepstad, en annen nabo, sier: Dette er en etablert sti som har vært i bruk i alle år.

Den krysser helt i utkanten av eiendommen deres, så vi kan ikke helt skjønne at det skal være en så stor ulempe. Men ekteparet Roseths advokat, Lars Inge Ørstavik, avviser begge deler. I sitt sluttinnlegg argumenterer han for at stiens tidligere bruk ikke kan gi grunnlag for hevd eller avtale. Han skriver: På 70- og 80-tallet fremsto stien som en unnselig fotsti.

Bruksomfang og beskaffenhet må ha gjort det innlysende for enhver at de nye beboerne i området ikke benyttet en etablert og festet rett for allmennheten. Siden det verken foreligger en bruk eller en brukstid som tilfredsstiller kravene etter hevdsloven, reglene om alders tids bruk eller som etablerer et festnet rettsforhold, kan søksmålet alene av den grunn ikke føre frem. Naboene har forsøkt å unngå rettssak.

De har foreslått å sponse et gjerde eller kjøpe det arealet der stien går, men uten hell. Vi har ikke fått noen respons fra Roseth på noe av det vi har foreslått, sier Haugen. De har heller ikke lykkes med å finne en minnelig løsning, og dermed ender det med rettssak. For å dekke advokatkostnadene har naboene samlet inn omtrent 300.000 kroner.

Pengene skal brukes dersom de taper saken. Motparten, Kai Ove Roseth, er selv dommer i Gulating lagmannsrett, noe som gjør saken ekstra spesiell. Vi tar ikke seieren på forskudd, men håper og tror at vi har en god sjanse, sier Haugen optimistisk. Rettssaken følges spent av lokalsamfunnet, og utfallet kan sette presedens for lignende konflikter om allmenn ferdsel på privat eiendom.

For barna Vilde (7) og Maiken (5) betyr stengningen at de må gå en mye lenger og farligere vei for å besøke vennene sine. Deres situasjon illustrerer den menneskelige siden av denne rettslige striden





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Nabokrangel Gangsti Kråkenes Hevd Rettssak

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