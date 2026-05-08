NACHO og TACO: Tradere mister troen på åpning av Hormuzstredet

Aksjemeglere på Wall Street bruker nå uttrykket «NACHO» – «Not A Chance Hormuz Opens» – for å beskrive at de ikke tror på en snarlig løsning på blokaden av Hormuzstredet. Samtidig viser S&P 500 nye rekordhøye nivåer, til tross for høye oljepriser. Kinas rolle kan bli avgjørende i konflikten mellom USA og Iran.

Det er duket for taco-fredag i mange norske hjem i kveld, men for aksjemeglerne på Wall Street står « NACHO » på menyen – «Not A Chance Hormuz Opens».

Uttrykket beskriver tradere som har mistet troen på at blokaden av den sentrale skipsruten for olje-, gass- og shippingmarkedene skal løse seg med det første, melder CNBC. – I det meste av denne krisen har hver eneste overskrift om våpenhvile utløst et kraftig fall i oljeprisen, og tradere har stadig priset inn en løsning som aldri kom.

NACHO er en erkjennelse av at høyere oljepriser ikke er et midlertidig sjokk man kan trade rundt, men det nåværende markedsmiljøet, sier markedsanalytiker Zavier Wong i eToro til nyhetskanalen. USAs president Donald Trump har kommet med gjentatte uttalelser om en snarlig åpning av det viktige stredet. Wall Street har fra før et eget akronym for presidenten – «TACO» – «Trump Always Chickens Out» – som beskriver hans tendens til å snu i siste liten.

Les også Kraftig boligprisvekst i flere byer Det har presidenten imidlertid ikke gjort denne gangen, og så sent som torsdag utvekslet USA og Iran ild i Hormuzstredet der begge sider anklaget den andre for å ha startet sammenstøtet. Iran mener angrepet var uprovosert og beskylder USA for å ha brutt våpenhvilen. Trump insisterte i en samtale med ABC News på at våpenhvilen fortsatt gjelder, til tross for de siste angrepene, som han kalte «bare et vennlig dytt».

– TACO-handelen og NACHO-handelen utspiller seg samtidig i andre kvartal, mens høye energipriser ikke har hindret S&P 500 i å klatre til nye historiske toppnivåer, bemerker analytikere i State Street Global Advisors i et nylig notat, gjengitt av CNBC. Og det stemmer: den brede indeksen S&P 500 har aldri ligget på et høyere nivå, og nådde forrige rekordtopp tidligere denne uken, før den falt litt tilbake torsdag kveld.

Tror Kina blir sentrale – Det er full mexikansk fest på Wall Street nå? – Jeg hadde faktisk ikke hørt det uttrykket før du nevnte det, men jeg humret litt for å si det sånn, sier Olav Chen i Storebrand til E24. Han tror likevel ikke på en langvarig blokade. – Det er ikke i Kinas interesser i det hele tatt, sier Chen.

Han peker på at Kina er sterkt avhengig av olje gjennom stredet, men at de foreløpig klarer seg på strategiske lagre som kan vare mellom tre og seks måneder selv om det er stor usikkerhet rundt de anslagene. Vi er nå inne i tredje måned av krigen. – Slutten av mai, starten av juni så begynner det å bli kritisk når det gjelder oljetilbud på verdensmarkedet, sier Chen.

Den iranske utenriksministeren var nylig i Kina, der den kinesiske utenriksministeren skal ha vært krystallklar på at stredet må åpnes. Chen mener Kinas interesser her er mer på linje med USAs enn med Iran, selv om Kina geopolitisk regnes som en form for alliert med regimet i Teheran. Han peker mot toppmøtet i Beijing 14–15. mai og videre forhandlinger som et mulig vendepunkt. – Jeg tror Kina kommer til å pushe Iran veldig hardt, sier Chen.

Men helt tilbake til normalen blir det neppe: – Vi får nok ikke tilbake til så fritt leide av Hormuz-stredet som vi så før krigen. Det tror jeg ikke





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NACHO TACO Hormuzstredet Oljepriser Kina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Skip eskortert gjennom HormuzstredetAmerikansk-flaggede skip forlot Persiabukta mandag.

Read more »

Skip eskortert gjennom HormuzstredetAmerikansk-flaggede skip forlot Persiabukta mandag.

Read more »

Skip eskortert gjennom HormuzstredetAmerikansk-flaggede skip forlot Persiabukta mandag.

Read more »

Skip eskortert gjennom HormuzstredetAmerikansk-flaggede skip forlot Persiabukta mandag.

Read more »