Espen Rostrup Nakstad understreker at tidlig oppdagelse og informasjon er avgjørende for å stanse ebolautbrudd før de sprer seg videre, med tillatelse fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som har erklært ebolautbruddet i Kongo og Uganda en folkehelsekrise.

[Newline]Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært det pågående ebolautbruddet i Kongo og Uganda en internasjonal folkehelsekrise, den høyeste beredskapskategorien WHO har. [Newline]Det er påvist 600 mulige ebolatilfeller og 139 mulige dødsfall som følge av sykdommen og antas at antallet vil øke. [Newline]Espen Rostrup Nakstad beroliger med at vi ikke har en ny pandemi i emning, men understreker at dette er en erklæring om en alvorlig krise i de affiserte områdene som, dersom den ikke håndteres godt, vil kunne affisere flere land.

[Newline]Smittesporingsarbeidet i forbindelse med den nye Bundibugyo-varianten er mye mer omfattende enn ved tidligere ebolautbrudd, og behandlingen av denne variantens smittespredning anses som utfordrende på grunn av mangler i smittesporing og helsehjelp i urolige områder i Kongo. [Newline]Språklige barrierer og manglende godkjente vaksiner eller spesifikk medikamentell behandling mot denne virusvarianten gjør situasjonen også mer utfordrende.

[Newline]Espen Rostrup Nakstad peker også på at utbruddet startet i Bunia, provinshovedstaden i Ituri øst i Kongo, og at smitten nå har funnet veien til millionbyen Goma





Verdens største hangarskip hjemme fra krigen i IranDet amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford kom lørdag hjem til USA etter 326 døgn på tokt, blant annet til Midtøsten under krigen mot Iran.

Ebola Outbreak in Congo and Uganda: Expert Insights and Treatment OptionsEspen Ropstad Nakstad, an expert in CBRNE medicine, discusses the importance of early detection and information in stopping Ebola outbreaks before they spread further. He explains that Ebola Bundibugyo, a rare and deadly variant of the Ebola virus, is not easily transmitted through the air and requires direct contact with bodily fluids from an infected person to be transmitted. Nakstad also highlights the challenges faced in tracing the outbreak in the conflict-ridden areas of Congo and Uganda, as well as the lack of approved vaccines and treatments for this variant.

