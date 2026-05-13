Namsosfesten redder festivalhelgen i Namsos

Etter at Namsosfestivalen ble avlyst, har en gruppe entusiaster jobbet på spreng for å skape Namsosfesten. Med store artister som Hellbillies og Julie Bergan er folkefesten nå reddet.

Det har vært en utrolig intens tid for arrangørene bak det nye initiativet Namsosfesten . Da det ble kjent at den tradisjonsrike Namsosfestivalen måtte avlyses, oppsto det et tomrom som truet med å etterlate hele byen uten den forventede folkefesten i mai.

For mange var dette en stor skuffelse, men for Kevin Skjærvik og Kim Roger Andersen ble det starten på et kappløp mot klokka. De bestemte seg raskt for at det ikke kunne bli slik at festivalhelgen sto helt uten arrangementer. Motivasjonen var enkel, men ambisiøs: de ønsket å se om det var mulig å samle byen og regionen til en felles opplevelse, til tross for den ekstremt korte tidsfristen.

Siden den beslutningen ble tatt, har arbeidsdagene vært preget av stress, søvnløse netter og en enorm mengde koordinering. Det har vært et intenst arbeid med å sikre alle nødvendige tillatelser fra myndighetene, finne pålitelige leverandører og sette opp en omfattende plan for sikkerhet, mat og drikke for å garantere at publikum får en trygg og gjennomført opplevelse på Festplassen. Når man ser på det endelige programmet, er det nesten utrolig at dette ble til på så kort tid.

Den første dagen, fredagen, vil publikum få oppleve en kraftfull blanding av sjangre. Hellbillies, som har preget norsk musikkhistorie siden 1990, vil stå for en av hovedattraksjonene. Sammen med dem kommer Morgan Sulele, kjent for sine fengende sommerhits, og den energiske rapperen Kamelen fra Bergen. Lørdagen ser minst like lovende ut, med navn som Vinni, Julie Bergan, Marstein og Terje Tysland.

Det at man har klart å lande slike store navn er i seg selv en bragd. Vanligvis tar booking av artister på dette nivået mange uker, om ikke måneder, med utallige runder av forhandlinger og avklaringer. Kevin Skjærvik forklarer at de har gjennomført denne prosessen på bare tre til fire dager. Det har vært en nervepirrende prosess hvor de siste detaljene ble spikret bare minutter før billettene ble lagt ut for salg klokken 11.00.

Dette vitner om et enormt engasjement fra både arrangørene og artistenes managementer, som har vist en unik vilje til å bistå i en kritisk situasjon. Suksessen til Namsosfesten hviler ikke bare på skuldrene til Skjærvik og Andersen, men også på et sterkt nettverk av samarbeidspartnere. Jo-Kristian Rasmussen fra Jarasgruppen og Magnus Wester fra Safedrive har spilt avgjørende roller.

Spesielt Safedrive har vært essensielle ved å bruke sitt omfattende nettverk og stille garantier for artistene, noe som var helt nødvendig for å kunne lande et så sterkt program på så kort varsel. Dette samarbeidet viser hvor viktig det er med tillit og evne til rask handling når man står overfor en slik utfordring.

Arrangørene har måttet navigere gjennom utfordringer med reiseruter og tilgjengelighet for artistene, og de har hatt mange ulike versjoner av programmet på bordet før de endelig landet på den endelige sammensetningen. Det er tydelig at det har vært en kamp mot tiden, men resultatet er en festival som lover ny energi og en bred appell som vil treffe både lokalbefolkningen og folk fra hele regionen.

For byen Namsos betyr dette at den siste helgen i mai likevel blir preget av musikk, glede og fellesskap. Det at Terje Tysland, som opprinnelig var booket til den avlyste festivalen, nå spiller på Festplassen samme helg, er et symbol på at man har klart å redde det som var mulig. Namsosfesten handler ikke bare om musikk, men om å bevise at det er mulig å snu en negativ situasjon til noe positivt gjennom samarbeid og pågangsmot.

Det er en historie om lokal patriotisme og vilje til å ikke gi opp når alt så mørkt ut. Når publikum nå strømmer til Festplassen, vil de ikke bare oppleve konserter fra toppartister, men også resultatet av en av de mest hektiske planleggingsfasene i regionens kulturhistorie. Det er med stor lettelse og stolthet at arrangørene kan presentere et program som de har full tro på, og som forhåpentligvis vil skape minner for livet for alle som deltar





