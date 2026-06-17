Naomi Campbell anker forbud etter veldedighetsskandal

Supermodellen Naomi Campbell anker et fem år langt forbud mot å sitte i styrene for veldedige organisasjoner. En utredning viste at stort sett ingen av midlene fra Fashion For Relief gikk til veldedighet, men ble i stedet brukt på luksus for Campbell og andre. Hun hevder hun ble lurt av en medansvarlig, som hun anklager for forfalskning.

Naomi Campbell , den britiske supermodell en på 56 år, møtte tirsdag i London for å anke et fem år langt forbud mot å delta i styre for veldedige organisasjoner.

Dette forbudet ble utstedt i 2024 og relaterer seg til organisasjonen Fashion For Relief, som Campbell startet i 2005. En granskning fra Charity Commission, tilsynsmyndighetene for veldedighet i England og Wales, avdekket at kun 8,5 prosent av organisasjonens utgifter mellom april 2016 og juli 2022 faktisk gikk til veldedige formål. Midler som var ment for veldedighet ble i stedet brukt til luksushoteller, spabehandlinger, sigaretter og sikkerhetsvakter for Campbell selv.

To andre styremedlemmer, Bianka Hellmich og Veronica Chou, fikk også forbud, med Hellmich pålagt å unngå veldedighetsarbeid i ni år. Campbell hevder at hun ble lurt, spesielt av Hellmich, som hun anklager for forfalskning og for å ha utgitt seg for å være hennes advokat via en falsk e-postkonto. Hun anfører at hennes eneste feil var å stole på Hellmich. Hellmich har nektet alle anklager.

Ifølge Campbells advokater skal Hellmich ha motatt over 500.000 pund (over seks millioner kroner) fra veldedighetsmidler mellom 2016 og 2021. Dette er den siste i en rekke juridiske utfordringer for Campbell, som tidligere har fått dommer for vold og har vært involvert i skandaler knyttet til bloddiamanter. Høringen ble preget av at Campbell ba om at spørsmålene skulle være respektfulle





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