Naomi Campbell i veldedighetsskandal: Tiltalt for økonomisk mislighold og forsøk på å renvaske profil

Moteikonen Naomi Campbell står i en britisk rettssak etter at hennes tidligere veldedighetsorganisasjon Fashion for Relief fikk et fem år langt forbud for økonomiske uregelmessigheter. Campbell hevder hun har blitt lurt av en kollega og retter kritikk mot tilsynet. Saken omhandler funn av at kun 8,5 prosent av innsamlede midler gikk til veldedighet, mens resten finansierte luksusutgifter. Beviser for dokumentforfalskning erpresentert, og politiet etterforsker. Campbell avviser å ha beriktet seg selv og hevder hun er et offer. Rettssaken pågår.

Den britiske moteikonen Naomi Campbell har blitt saksøkt og står overfor en alvorlig rettssak som involverer hennes tidligere veldedighetsorganisasjon Fashion for Relief. Tilsynsmyndigheten Charity Commission i Storbritannia ila i 2024 et fem år langt forbud mot Campbell for å være styremedlem i veldedige organisasjoner, etter en grundig granskning av Fashion for Relief, som avdekket betydelig økonomisk mislighold .

Ifølge BBC har Campbell hele tiden hevdet at hun selv har blitt lurt av en medtillitsvalgt kollega. Under rettssaken uttalte Campbell med tydelig preget følelser: Jeg er her fordi jeg har blitt lurt. Du er her fordi du har blitt lurt. La oss derfor behandle hverandre med respekt.

Denne uttalelsen understreket hennes følelser av å være et offer for svindel. Fashion for Relief, grunnlagt av Campbell i 2015, ble gransket av Charity Commission etter funn av alvorlige mangler i organisasjonens økonomiske forvaltning. En seksårsperiode mellom 2016 og 2022 viste at i gjennomsnitt kun 8,5 prosent av de innsamlede midlene gikk direkte til veldedige formål, ifølge Sky News. De øvrige pengene skal ha blitt brukt til å finansiere luksus og private utgifter for involverte parter.

Denne skandalen førte til at organisasjonen ble offisielt oppløst og slettet fra det britiske veldedighetsregisteret. Gjennom granskingen ble det avdekket en rekke problematiske punkter knyttet til økonomien og transaksjoner, som tydet på et omfattende mislighold. Campbell har plassert hele skylden på sin eks-kollega Bianka Hellmich, som var hennes medtillitsvalgte og som nå har fått et ni år langt forbud mot veldedighetsarbeid.

Modellen hevder at hennes eneste feil var å stole blindt på Hellmich, som utga seg for å være en ekspert innen veldedighetsjuss. Henne advokater har fremlagt bevis som tyder på at Hellmich skal ha underslått over 500 000 pund fra organisasjonen, ifølge Associated Press. Campbell uttalte i en skriftlig erklæring at det juridiske teamet har avdekket sjokkerende forhold, inkludert falske e-postadresser brukt for å utgi seg for henne overfor advokater, samt forfalskede dokumenter sendt til myndighetene.

Hun forsvarer seg med å hevde at hun ikke sjekket Hellmichs bakgrunn grundig nok, fordi hun forutsetter at en advokat opererer innenfor loven. Under rettssaken rettet Campbell også skarp kritikk mot Charity Commission for ikke å ha foretatt tilstrekkelige bakgrunnssjekker som kunne ha avdekket svindelen tidligere. Tilsynet har nå oversendt saker knyttet til dokumentforfalskning og identitetstyveri til politiet for videre etterforskning. Rettssaken i London pågår, og det er fremdeles uvist om Campbells navn vil bli renvasket.

Skandalen har fått betydelig oppmerksomhet i media og har satt søkelys på temasje om ansvar og tilsyn i veldedighetssektoren. Campbell avviser kategorisk at hun har misbrukt filantropi for egen berikelse eller for å forbedre sin PR. I stedet fremhever hun at hun ble lurt av en person hun hadde tillit til. hele saken viser kompleksiteten ved å drive veldedighet på et profesjonelt nivå og risikoen med å overlate økonomisk forvaltning til få individer uten tilstrekkelige kontroller.

Denne rettssaken vil sannsynligvis få vidtrekkende konsekvenser for både Campbell og den britiske veldedighetssektoren, og understreker viktigheten av åpenhet og ansvarlighet i organisasjoner som samler inn midler til gode formål





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