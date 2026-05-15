Narendra Modi og Jonas Gahr Støre: Nordisk-indisk toppmøte og viktig norsk-indisk samarbeid

Den indiske statsministeren Narendra Modi og statsminister Jonas Gahr Støre er klare for et Nordisk-indisk toppmøte 18.-19. mai i Oslo. India spiller en viktig rolle i spørsmål knyttet til klima, teknologi, handel og internasjonal sikkerhet, og statsministerens besøk understreker viktigheten av norsk og nordisk samarbeid med India i en urolig tid.

India spiller en sentral rolle i spørsmål knyttet til klima, teknologi, handel og internasjonal sikkerhet. Besøket understreker viktigheten av norsk og nordisk samarbeid med India i en urolig tid. Vi står sammen om å fremme internasjonalt samarbeid og en regelstyrt verdensorden, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Dette er første gang en indisk statsminister besøker Norge siden 1983.

Modi skal blant annet møte statsminister Jonas Gahr Støre, og sammen møter de indisk og norsk næringsliv på en nærings- og forskningskonferanse. H.M. Kongen mottar statsminister Modi i audiens. India, Norge og Efta-landene ble enige om en frihandelsavtale i 2024, og den trådte i kraft i fjor.

Det var et viktig gjennombrudd for samarbeidet og gir store muligheter for både norsk og indisk næringsliv. Handelen mellom Norge og India har mer enn doblet seg de siste ti årene, og vi forventer økt handel, investeringer og økonomisk samarbeid framover, sier Støre





