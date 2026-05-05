Narges Mohammadi kritisk syk – frykter for hennes liv

Nobelprisvinner Narges Mohammadi er alvorlig syk og ligger på intensivavdelingen i Iran. Familien frykter for hennes liv og krever at hun overføres til Teheran for behandling.

OSLO (Nettavisen): – Jeg venter å høre nytt om Narges hver dag. Vi er svært bekymret for henne, sier Hamidreza Mohammadi til Nettavisen. Han er bror til den fengslede og nå alvorlig syke iranske fredsprisvinneren Narges Mohammadi .

Hamidreza Mohammadi er bror til nobelprisvinner Narges Mohammadi. Bildet er tatt under prisutdelingen i desember 2023. Tirsdag hadde Narges Mohammadi sin 145. dag i fangenskap og sin femte dag med sykehusinnleggelse i Zanjan. Der ligger hun fortsatt på intensivavdelingen.

Legene har slitt med å stabilisere blodtrykket hennes. Den 54 år gamle kvinnen har et komplisert sykdomsbilde med blant annet kroniske hjerteproblemer. Hun mottok Nobels fredspris i 2023 for sitt arbeid mot kvinneundertrykkelse og for menneskerettigheter og frihet for alle iranere. Kravet fra familie og støttespillere er at Narges Mohammadi umiddelbart må overføres til Teheran for nødvendig medisinsk oppfølging på sykehus der – og at hun må løslates, uten betingelser, slik at hun kan få den oppfølgingen hun trenger.

I desember 2025 ble hun arrestert etter et besøk i byen Mashhad øst i Iran. I februar i år ble hun dømt til mer enn sju års fengsel. Forut for arrestasjonen i fjor, var hun i gang med å sone en dom på 13 år og ni måneder for anklager blant annet om propaganda mot Irans regjering. Hun satt fengslet under utdelingen av Nobels fredspris i 2023, og det var barna hennes som mottok fredsprisen på hennes vegne.

Hun ble prøveløslatt i 2024 på grunn av sviktende helse. Narges Mohammadi satt fengslet i Iran da hun mottok Nobels fredspris i 2023. Barna Kiana og Ali tok i mot prisen på hennes vegne. Overfor Nettavisen beskriver broren en fortvilelse over at menneskeskjebner i Iran nå havner i skyggen av krigshandlinger og diskusjonen om Hormuzstredet og oljepriser.

– Jeg og mange iranere med meg føler at vi er blitt sviktet av det internasjonale samfunnet. Det er ingen som har noen dialog med regimet i Iran, og hver dag blir dessverre folk drept der, sier han og viser til meldinger om 17-18 henrettelser bare de siste to ukene. For min søsters del er tilstanden hennes nå så kritisk at vi frykter for hennes liv.

Det er mange andre fanger vi ikke vet noe om, hvordan de holdes fengslet og hvordan de har det. Vi ser at regimet henretter folk, og vi ser at de offentliggjør tilståelser i etterkant, tilståelser som er gitt under tortur. Likevel, alt verden ser ut til å tenke på er å få åpnet Hormuzstredet og at de får oljen sin. Det er en trist realitet i dag at olje noen ganger synes å være viktigere enn menneskeliv, sier Hamidreza Mohammad.

Han mener det er nødvendig å endre dette perspektivet: – Om vi ikke får til en endring, vil diktatorene kunne fortsette å ta oljen som gissel og tvinge europeiske land til taushet. Om denne tausheten får fortsette, frykter jeg at mange flere mennesker vil bli drept, ikke bare i Iran, sier han. Siste gang han snakket med søsteren var før hun ble arrestert i desember i fjor.

Det har vært vanskelig å få ut informasjon om henne etter at hun ble arrestert og nå når hun ligger på sykehus. Internett har vært stengt ned i Iran i en lang periode. – Vi har familie i Zanjan. De har kunnet besøke henne fra tid til annen, først i fengselet, under streng bevoktning, og nå på sykehuset.

– Da du snakket med henne sist i fjor, hvordan var det? – Det var godt. Narges har alltid hatt mye energi. Vi samtalte, spøkte og lo.

Det er slik hun er. Hun er en glad person som sprer glede til andre. – Barna hennes som var i Oslo i 2023 og mottok fredsprisen på hennes vegne, hvor er de nå? – De bor i Paris med sin far.

Det har de gjort etter at moren ble fengslet. De er alle under et sterkt press, og de er svært bekymret, bekymret for om de vil få se Narges igjen eller om hun vil dø i fangenskap i Iran. Hun trenger å bli tatt hånd om i Teheran fordi sykehuset der har den nødvendige ekspertisen og kjenner hennes sykdomsbilde. Hun har ulike typer lidelser; lungeproblemer, hjerteproblemer og en svulst i det ene beinet.

Den siste tiden har hun også hatt flere epileptiske anfall. Dette var noe som begynte etter at hun ble arrestert i 2010 og ble utsatt for tortur og lange perioder i isolasjon





