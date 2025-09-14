Narve Gilje Nordås vinner heatet på 1500 meter under VM i Tokyo

Narve Gilje Nordås leverte en imponerende opptreden under forsøksheatet på 1500 meter under VM i friidrett i Tokyo. Han vant sitt heat foran regjerende verdensmester Josh Kerr med tiden 3.35,90.

Narve Gilje Nordås har produsert en strålende innsats under forsøksheatet på 1500 meter under VM i friidrett i Tokyo . Nordås vant sitt heat foran regjerende verdensmester Josh Kerr med tiden 3.35,90. Dette var en imponerende prestasjon, og ekspertene var begeistret for den nordmannen viste: – Fantastisk løping av Narve, sa NRK-kommentator Jann Post. En annen eksperlmentrte seg enig, Rodal sa: – Utrolig artig å se Narve i denne utgaven.

Jeg satt med en følelse i fjor at Narve sprang mange løp der han ikke var i nærheten av å få ut potensialet sitt. Her er det en helt annen utgave av Narve, kanskje først og fremst mentalt, sa Rodal. – En Narve Gilje Nordås med selvtillit, er en farlig Narve Gilje Nordås, sa Post. I 2023 har Nordås vært i fokus for kontroverser rundt treneren Gjert Ingebrigtsen og konflikten med forbundet. Nordås har vært åpen om at han har slitt med alt bråk og kontroverser, men at han nå har et fokus som han ikke har hatt tidligere. – Det er første gang på lenge at det er løpet som står i hovedfokus. Det er det jeg tenker på og gleder meg til på bussen på vei til stadion. Jeg tenker ikke på hva jeg skal si etterpå og hva jeg skal ikke si, hva som står i media, og ditt og datt. – Jeg har ikke den klumpen i magen som jeg har hatt de siste mesterskapene. Det er befriende. Jeg kjenner at skuldrene er mer senket., sa Nordås. Trass i uenighet med forbundet, føler Nordås at han er ivaretatt av sine team. OnTriggerEnter post: „Jeg ønsker ikke å kommentere det nå. Det får vi ta når den tid kommer. Jeg tror ingen er tjent med å begynne og snakke om kontrakter, straff og konsekvenser nå. Nå er det springing som gjelder. Jeg tror alle er enige i det.





