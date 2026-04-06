Nasa deler banebrytende bilde fra Artemis II-oppdraget

Nasa har delt det første bildet tatt av astronaut Reid Wiseman om bord på Artemis II Orion, som viser både nordlys, sørlys og zodiakallys. Oppdraget markerer første gang mennesker forlater jordens bane siden 1972.

Lytt til saken. Fredag delte Nasa det første bildet tatt av astronaut Reid Wiseman om bord på Artemis II Orion-fartøyet, som er på vei rundt månen . Bildet viser en spektakulær visuell fest, med både nordlys og sørlys som danser over horisonten. I tillegg kan man se det fascinerende Zodiakallyset nederst til høyre i bildet. Zodiakallyset, som oppstår når jordkloden blokkerer sollyset, gir en ekstra dimensjon til det allerede imponerende bildet.

Bildet ble tatt gjennom et av fartøyets vinduer etter at de hadde fullført en bane rundt jorden og satt kursen mot månen. Dette historiske øyeblikket er en milepæl i romfarten, og bildene gir oss en unik mulighet til å oppleve hva astronautene ser og opplever på sin ferd. Den visuelle kvaliteten og de astronomiske detaljene i bildet gir en følelse av ærefrykt og undring over universet. Nasa delte også et annet bilde tatt av Wiseman, som gir et ekstra innblikk i astronautenes perspektiv. \Artemis II-oppdraget er en historisk begivenhet som markerer første gang mennesker forlater jordens bane siden det legendariske Apollo 17-oppdraget i 1972. Ombord på romfartøyet er astronautene Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman og den kanadiske astronauten Jeremy Hansen. Dette teamet er satt til å gjennomføre en rekke viktige vitenskapelige eksperimenter og utforske månens omgivelser. Under oppdraget vil astronautene fly rundt månen, og for første gang vil de kunne se deler av månens bakside, et syn som Apollo-astronautene aldri fikk oppleve. De vil også oppleve en periode på 45 minutter hvor de vil være uten kontakt med jorden mens de passerer månens bakside. Denne perioden med radiostilhet vil være en utfordring for kommunikasjon og kreve nøye planlegging og forberedelser. Oppdraget er planlagt å vare i ti dager, før Orion returnerer til jorden og lander i havet utenfor California. Dette vil være en spennende avslutning på et historisk oppdrag, og det er ventet stor interesse fra forskere, romfartsentusiaster og media. \De delte bildene er et utrolig bevis på menneskets utforskningsevne og vår evne til å overvinne utfordringer i rommet. Bildene formidler en følelse av eventyr og oppdagelse, og de inspirerer oss til å tenke større. De er en påminnelse om at vi som art er i stand til å oppnå utrolige ting når vi setter oss ambisiøse mål og jobber sammen. Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken ble Nato sitert som kilde, dette var en inkurie. Kilden er selvsagt Nasa. Dette er rettet 4. april 2026 klokken 08:33. Vi beklager eventuelle feil og unøyaktigheter i den tidligere versjonen og er takknemlige for å kunne rette opp i denne viktige detaljen. Nasa fortsetter å være en ledende aktør innen romfart, og Artemis II-oppdraget er et viktig steg mot fremtidige måne- og romoppdrag





