NASA har offentliggjort det første bildet tatt av astronaut Reid Wiseman om bord på Artemis II Orion, som viser nordlys, sørlys og zodiakallys fra romferden rundt månen. Oppdraget markerer menneskers retur til rommet siden 1972.

Lytt til saken. NASA offentliggjorde fredag det første bildet tatt av astronaut Reid Wiseman om bord på Artemis II Orion-fartøyet, som er satt til å reise rundt månen . Bildet er et spektakulært panorama som viser både nordlys og sørlys, dansende over jordens atmosfære. I tillegg kan man se det som kalles zodiakallys nederst til høyre i bildet.

Zodiakallyset er et diffust lys som er forårsaket av sollys som reflekteres av støvpartikler i solsystemet, og det er synlig når jorden blokkerer sollyset, noe som gir en ekstra dimensjon til det allerede imponerende bildet. Bildet ble tatt gjennom vinduet på Orion-fartøyet etter at det hadde fullført en bane rundt jorden og satt kursen mot månen. Dette historiske øyeblikket er en milepæl i menneskehetens utforskning av rommet, og bildet gir oss et glimt av den fantastiske utsikten som astronautene opplever på sin reise. NASA har også delt et annet bilde tatt av Wiseman, som gir enda et perspektiv på den enestående opplevelsen. Artemis II-oppdraget er av stor betydning, da det markerer første gang mennesker forlater jordens bane siden Apollo 17-oppdraget i 1972. Denne langvarige pausen i bemannet romfart er nå over, og menneskeheten vender tilbake til månen med fornyet styrke og ambisjoner. De fire astronautene om bord, Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman og kanadiske Jeremy Hansen, representerer et team av erfarne og dedikerte utforskere som er klare til å ta fatt på denne historiske oppgaven. Oppdraget innebærer en rekke vitenskapelige mål og teknologiske demonstrasjoner som vil bidra til å utvide vår kunnskap om månen og rommet generelt. \Under oppdraget vil astronautene fly rundt månen, noe som vil gi dem muligheten til å se deler av månens bakside som Apollo-astronautene aldri fikk se. Dette inkluderer områder som er skjult for jordbaserte observasjoner og som kan inneholde verdifull informasjon om månens geologiske historie og sammensetning. Denne delen av oppdraget er spesielt spennende, da den åpner døren for nye oppdagelser og innsikter om vår nærmeste himmelnabo. En interessant detalj er at astronautene vil være ute av kontakt med jorden i omtrent 45 minutter når de passerer månens bakside. Dette skyldes at månens masse blokkerer radiosignalene, noe som skaper en kortvarig radiostille periode. Dette vil kreve en grundig planlegging og presis navigering fra astronautenes side. Oppdraget er planlagt å vare i ti dager, før Orion-fartøyet returnerer til jorden og lander i havet utenfor California. Landingen vil være en kritisk del av oppdraget, da den vil teste Orion-fartøyets evne til å tåle påkjenningene ved gjeninntreden i jordens atmosfære. Suksessen med landingen vil være avgjørende for fremtidige Artemis-oppdrag, som inkluderer planer om å lande mennesker på månen. Du kan se flere av de fantastiske bildene NASA-astronaut Wiseman har tatt fra ferden på deres offisielle nettsider. Bildene gir oss et unikt innblikk i astronautenes perspektiv og en følelse av den storslåtte opplevelsen. \Det er viktig å merke seg at en tidligere versjon av denne saken feilaktig siterte NATO som kilde. Dette var en beklagelig inkurie, og kilden er selvsagt NASA. Denne feilen ble rettet 4. april 2026 klokken 08:33. Dette understreker viktigheten av nøyaktighet og pålitelighet i nyhetsrapportering, spesielt når det gjelder vitenskapelige og teknologiske nyheter av denne størrelsen. Korrigeringen sikrer at leserne får riktig informasjon og at kilden til informasjonen er korrekt attribuert. Artemis II-oppdraget er et monumentalt skritt fremover i menneskehetens utforskning av rommet, og det vil uten tvil inspirere fremtidige generasjoner av forskere, ingeniører og astronauter





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Artemis II Månen NASA Astronauter Romfart

United States Latest News, United States Headlines

