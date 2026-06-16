Vi forteller hvordan norske fotballfester glader seg og forbereder seg på Norges første VM-kamp på 24 år, og hva de tror resultatet blir.

Endelig er dagen her. Ved midnatt starter Norge s første VM-kamp siden 1998, da laget tapte 0-1 mot Italia i åttendelsfinalen. Det er hele 10.215 dager siden forrige kamp på et verdensmesterskap.

Hele nasjonen gleder seg til avspark, og i Oslo samler folk seg til offentlige visninger. På en pub på Karl Johan har Øystein Storli på seg en drakt med Kjetil Rekdal på ryggen. Han forteller at han har tatt avspasering og ikke skal på arbeid før torsdag, så midnattspillet er ikke et problem. Han tror Norgevinner 2-0-uel Iraq.

Like bak sitter en gjeng på fire gutter: Jonas Lervik, Knut Stian Eik, Christian Dyvik og Marcus Hånes. De skal se kampen på storskjerm i Slottsparken og er enige om seier, men uenige om resultatet. Eik gjetter 4-0, Lervek 3-0. Når det gjelder Norges sjanser i turneringen, tror Eik på en semifinale, mens Lervek er mer pessimistisk og tror det stopper i kvartfinalen.

Begge er enige om at en eventuell VM-triumfe vil føre til stor festing. Lenger nede i gata møter VG Ragnhild Øines Frøseth, som har den nye hjemmedrakten på seg. Hun tror Norge vinner 4-1, og hennes favorittspiller er Patrick Berg fra Bodø. Selv om hun har jobb dagen etter, har hun planer om å se kampen.

Arshia Khanzade, som er på arbeid, bruker lunsjen til å snakke med VG. Han tror Norge vinner 2-1 og kan komme til semifinalen. Han sier at om Norge vinner hele VM, skal han barbere hodet. Hans favorittspiller er Antonio Nusa.

Til slutt møter VG to filippinske turister, Joanna og Michael. De vet ikke så mye om fotball, men har fått med seg at det er VM. De har ikke planlagt å se Norges kamp, men kan gjøre det om de får tid. De tror 100 prosent at Norge vinner 2-0.

Beiden kjenner ikke til Haaland eller Ødegaard, men har Likevel tillit til norsk seier. Gjennom alle disse uttalelsene skinner det gjennom en stor nasjonal glede og forventning til landslaget etter mange år uten VM-deltakelse. Folk har gjort arbeidsmessige og personlige tilpasninger for å kunne følge midnattkampen, og det er et tydelig samhold og optimisme rundt laget. Uansett utterl resultat, er det en stor dag for norsk fotball og fotballfansen når landet endelig er tilbake på VM-scenen





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