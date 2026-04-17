Natalie Portman forventer sitt tredje barn

Skuespilleren Natalie Portman, 44, deler den gledelige nyheten om sin tredje graviditet med sin partner, musikkprodusenten Tanguy Destable. Portman uttrykker dyp takknemlighet og undring over å oppleve dette mirakelet, spesielt med bakgrunn i egen oppvekst med en fertilitetsekspert som mor. Hun deler også tanker om den økte takknemligheten og roen hun opplever i denne graviditeten, samt sine planer for fysisk velvære og kommende filmprosjekter.

Den anerkjente skuespilleren Natalie Portman , 44 år gammel, har annonsert at hun venter sitt tredje barn. Den lykkelige nyheten kommer fra hennes forhold til den franske musikkprodusenten Tanguy Destable, som hun deler et nært bånd med. Portman uttrykte sin glede og takknemlighet overfor magasinet Harper's Bazaar, og beskrev graviditeten som både en spennende tid og et ufattelig privilegium. "Tanguy og jeg er veldig spent. Jeg er bare veldig takknemlig.

Jeg vet at det er et privilegium og et mirakel," uttalte skuespilleren, og understreket den dype følelsen av undring som følger med denne nye fasen i livet. Portman er allerede mor til to barn fra sitt tidligere ekteskap med koreografen Benjamin Millepied: sønnen Aleph, som nå er 14 år, og datteren Amalia, som er 9 år gammel. Med en mor som er fertilitetsekspert, har Portman hatt et unikt perspektiv på utfordringene mange står overfor når det gjelder å bli gravid. Hun reflekterer over dette i intervjuet: "Jeg vokste opp med å høre om hvor vanskelig det er å bli gravid. Jeg har så mange jeg elsker som har hatt det så vanskelig med det." Denne bakgrunnen bidrar trolig til en ekstra dypfølt takknemlighet for hennes egen graviditet. Hun beskriver en takknemlighet som er mer nyansert og omfattende enn den man kanskje forstår i ung alder. "Det er en takknemlighet som når du er ung, ikke nødvendigvis forstår. Og det er en ro og å kjenne meg selv," forklarer hun, og peker på en nyvunnet indre stabilitet og selvinnsikt. Til tross for graviditeten, føler Natalie Portman seg i god fysisk form. Hun rapporterer om mer energi enn hun hadde forventet, og er aktiv for å opprettholde sin styrke. Svømming og trening er en viktig del av hennes rutine for å holde seg sunn og veltrent. For øyeblikket er Portman bosatt i Paris, en by som har blitt et sentrum for hennes personlige og profesjonelle liv. Hun ser også frem til lanseringen av to nye filmer. Den første er en komedie med tittelen "The Gallerist", som er planlagt for utgivelse sent i 2026. Deretter følger Netflix-filmen "Good Sex", som er satt til tidlig i 2027. Et humoristisk poeng hun deler, er knyttet til franske fødselsregler: "I Frankrike regner de fullbåren som 41 uker i stedet for 40, så jeg får en ekstra uke gravid denne gangen," sier hun med et smil, og viser til den kulturelle forskjellen i hvordan graviditetens varighet defineres





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Natalie Portman Graviditet Kjendis Familie Frankrike

United States Latest News, United States Headlines

