Natascha Kampusch-saken: Historien om en kidnapping og åtte år i fangenskap

I 1998 ble ti år gamle Natascha Kampusch kidnappet på vei til skolen. Åtte år senere flyktet hun fra fangenskapet. Denne artikkelen forteller historien om kidnappingen, årene i fangenskap og kampen for å overleve.

Mandag 2. mars 1998 tok ti år gamle Natascha Kampusch farvel med moren sin, Brigitta, og forlot hjemmet i Wien for å gå til skolen. Hun kom aldri frem. Forsvinningen satte i gang en av de største politijaktene i Østerrikes historie, og saken fikk verdensomspennende medieoppmerksomhet i årene som fulgte. Et vitne fortalte senere at Kampusch ble dratt inn i en hvit varebil. Politiet kontrollerte flere hundre slike kjøretøy i etterkant.

Politiet forsto at sjansene for å finne tiåringen i live ble mindre for hver time og dag som gikk. Til tross for en omfattende etterforskning, fant ikke politiet noen spor. Dagene, månedene og årene gikk. Medieinteressen rundt saken avtok, og livet gikk videre for folk flest, selv om mysteriet forble uløst. En helt vanlig augustdag i 2006 skulle imidlertid sende sjokkbølger gjennom Østerrike og resten av verden. \Den 23. august 2006 dukket en kvinne opp i Strasshof utenfor Wien og hevdet å være Natascha Kampusch, som hadde blitt kidnappet åtte år tidligere. Pressen var raskt på plass. En forvirret ung kvinne kom løpende gjennom Wien-forstaden Strasshof. Hun prøvde å få forbipasserende til å kontakte politiet. Noen minutter senere banket hun på vinduet til en 71 år gammel nabo. Åtte år etter forsvinningen presenterte hun en sjokkerende påstand. Naboen ringte politiet klokken 13.04. Synet som møtte dem var alarmerende. Kvinnen, som var 18 år gammel, var blek, medtatt og veide under 41 kilo. Hvis kvinnen faktisk var den hun påsto, var vekten under det hun veide da hun ble bortført. Hun veide cirka 41,7 kilo da hun ble funnet, nesten nøyaktig det samme som før kidnappingen nesten åtte og et halvt år tidligere. Både helsepersonell og presse var raskt på stedet. 18-åringen ble fraktet bort uten at offentligheten fikk se henne. Identiteten ble skjult under et teppe som dekket ansikt og kropp. Ingen kunne forestille seg hvilket mareritt kvinnen hadde rømt fra. På politistasjonen ble hun identifisert som Natascha Kampusch gjennom DNA-tester og et arr på kroppen. \Onsdag 23. august 2006 markerte slutten på 3096 dager i fangenskap. Hele ungdomstiden hadde hun blitt holdt innesperret i en kjeller i huset til ingeniøren Wolfgang Priklopil. I et hjemmelaget fangehull under garasjen hans. Ifølge den britiske storavisen var rommet utstyrt med ting som de fleste tenåringsrom har, som en bokhylle, seng, TV, skrivepult og klær. Imidlertid var det flere ting som gjorde at rommet minnet mer om en fengselscelle eller et fangehull. Det var skjult bak blant annet en lem i garasjen, og rommet var så hemmelig og forsterket at det tok en time å komme seg inn dit. Det var nakent og upersonlig, lydisolert og uten vinduer. I kjelleren, der dagslyset aldri slapp inn, kommanderte og fornærmet Priklopil henne via et høyttaleranlegg. Hun ble bedt om å omtale ham som mester, noe hun nektet å gjøre. Etter hvert fikk Kampusch oppholde seg korte perioder i huset og sjelden i hagen, til og med ute blant folk. Det var viktig at hun var stille, og fikk ikke lov til å si noe. Hun fikk ikke nærme seg vinduene, og fikk heller ikke lov til å ta på gjenstander fordi han var redd for fingeravtrykk. Hun måtte også ha på seg ei plasthette mens hun var der oppe. Da hun støvsuget bilen til kidnapperen mens han snakket i telefonen, klarte hun å stikke av. Priklopil møtte aldri i retten for de grufulle handlingene han hadde begått. Han ble aldri formelt dømt





Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

– Ville Sylvi Listhaug blitt møtt med samme ømhet?Mimir Kristjansson-saken vekker reaksjoner.

Les mer »

Kimberly Kubus: En ukjent side av norsk spillhistorieAmbassadør Maria Eriksen skriver om Kimberly Kubus, en kultfigur i det tidlige 2000-tallets GameMaker-miljø. Eriksen ser tilbake på en tid der spillutvikling var preget av rå kreativitet og internett fungerte som en arena for eksperimentering. Artikkelen er en hyllest til individualitet og mangfold i norsk spillhistorie, og en påminnelse om å huske på alle de andre kapitlene. Historien handler om mer enn bare kommersiell suksess.

Les mer »

Kristian Thorstvedts vei til landslaget: En historie om vilje, tilfeldigheter og trange nåløyerVG forteller historien om hvordan Kristian Thorstvedt ble til en norsk fotballhelt, sett gjennom øynene til foreldre, trenere og forskere. Fra barnefotball til landslaget, med fokus på valgene, tilfeldighetene og nåløyet i norsk fotball.

Les mer »

Fange forskansa seg og sette fyr på celle i Bergen fengselNaudetatane rykte fredag ettermiddag ut til Bergen fengsel der ein fange hadde forskansa seg.

Les mer »

Julie Strømsvåg: - Har ingen rolle i sakenSportsjournalisten rykket inn som programleder i «Bakemesterskapet» på kort varsel - nå kommenterer hun den pågående konflikten.

Les mer »

Tadej Pogacar knuste alt og alle i Flandern – jakter umulig sesong:Nå har ingen vunnet brosteinsmonumentet flere ganger enn sloveneren som jakter «kannibalens» 57 år gamle rekord.

Les mer »