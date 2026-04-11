Natasha Lyonne Eskortert av Fly: Skuespilleren Forklarer Hendelsen

Skuespiller Natasha Lyonne ble eskortert av et fly etter «Euphoria»-premieren, noe som førte til forsinkelser og spekulasjoner. Lyonne forklarer hendelsen og beklager overfor andre passasjerer.

Skuespiller Natasha Lyonne ble eskortert av et fly tirsdag kveld etter « Euphoria »-premieren, melder The Hollywood Reporter. Hendelsen, som har skapt overskrifter i amerikanske medier, skjedde angivelig om bord på et Delta -fly. Detaljene rundt hendelsen er fortsatt noe uklare, men ifølge rapporter fra Page Six, satt Lyonne fortsatt ikledd det gjennomsiktige antrekket fra den røde løperen da hun tok plass på førsteklasse.

Flyvertinnen skal ha bedt Lyonne om å lukke laptopen sin og ta på seg setebeltet før avgang, en rutine som forventes av alle passasjerer av sikkerhetsmessige årsaker. Til tross for gjentatte oppfordringer, skal Lyonne ha nektet å etterkomme instruksjonene. Dette førte til at flyet returnerte til gaten, og Lyonne ble bedt om å forlate flyet. Denne beslutningen forårsaket over en times forsinkelse for de andre passasjerene, noe som førte til både frustrasjon og nysgjerrighet rundt hendelsen.\Fredag kveld valgte Lyonne å svare på kritikken på X, tidligere kjent som Twitter. Hun forklarte sin versjon av hendelsesforløpet. Lyonne avslørte at hun hadde tatt sovemedisin, nærmere bestemt Lunesta, i et forsøk på å få litt hvile på nattflyet til New York. Målet var å ankomme uthvilt og klar for et intervju med Drew Barrymore. Lyonne uttrykte at planen hennes var å gå rett fra flyet til sminke og intervju. Hun beklaget overfor de andre passasjerene for uleiligheten hendelsen hadde forårsaket. Videre takket hun for støtten hun har mottatt i etterkant. Lyonne understreket at hun aldri tidligere har hatt problemer med Delta eller Transportation Security Administration (TSA). Samtidig, har Department of Homeland Security avvist påstander om at hverken ICE eller TSA var involvert i å eskortere eller arrestere Lyonne, slik det hadde blitt antydet i noen medier. Denne avvisningen legger til et lag av kompleksitet til hendelsen og åpner for spekulasjoner om hva som egentlig skjedde.\Reaksjonene på hendelsen har vært blandede. Noen har støttet Lyonne og uttrykt forståelse for hennes handlinger, mens andre har kritisert henne for manglende respekt for flypersonalet og sikkerhetsprosedyrer. Debatten har også omfattet spørsmål om bruk av sovemedisin og dens mulige innvirkning på atferd. Saken har blitt en påminnelse om viktigheten av å følge sikkerhetsinstruksjoner om bord på fly, uavhengig av status eller berømmelse. Samtidig understreker den behovet for å ta hensyn til individuelle omstendigheter og medisinske faktorer. Hendelsen har også satt søkelyset på medias rolle i å rapportere nyheter og å balansere mellom å informere og å respektere privatlivet. Det gjenstår å se om det vil komme ytterligere uttalelser eller detaljer om hendelsen, men det er klart at den vil fortsette å være et samtaleemne i underholdningsbransjen og i offentligheten i tiden som kommer





