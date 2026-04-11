Natasha Lyonne Eskortert av Fly: Sovemedisin og Kaos Etter 'Euphoria'-Premiere

Skuespiller Natasha Lyonne ble eskortert av et fly etter 'Euphoria'-premieren, etter å ha ignorert instruksjoner fra flypersonalet. Lyonne forklarer hendelsen med sovemedisin, mens Department of Homeland Security avviser påstander om involvering fra ICE eller TSA. Hendelsen har utløst debatt om stjerners oppførsel og flyselskapenes prosedyrer.

Skuespiller Natasha Lyonne ble eskortert av et fly tirsdag kveld etter « Euphoria »-premieren, en hendelse som har skapt stor oppmerksomhet i media. Ifølge The Hollywood Reporter og Page Six, var Lyonne fortsatt ikledd det gjennomsiktige antrekket fra den røde løperen da hun satte seg i førsteklasse. Det som fulgte var en rekke hendelser som til slutt førte til at flyet returnerte til gaten og Lyonne ble bedt om å forlate flyet.

Dette resulterte i over en times forsinkelse for de andre passasjerene, og har utløst en debatt om stjerners oppførsel og flyselskapenes prosedyrer.\Ifølge amerikanske medier, skal en flyvertinne ha bedt Lyonne lukke laptopen og ta på seg setebeltet før avgang. Imidlertid skal skuespilleren ikke ha fulgt disse instruksjonene. Etter gjentatte forsøk på å få stjernen til å rette seg etter reglene, ble situasjonen eskalert. Flyet måtte returnere til gaten for at Lyonne skulle forlate flyet. Denne hendelsen har blitt gjenstand for omfattende rapportering og diskusjoner i media, med ulike synspunkter på både skuespillerens handlinger og flyselskapets respons. Fredag kveld valgte Lyonne selv å kommentere hendelsen på X, tidligere kjent som Twitter. Hun forklarte at hun hadde tatt sovemedisin for å sikre seg hvile på nattflyet til New York. Hun erkjente å ha tatt Lunesta, en type sovemedisin, og uttrykte sin intensjon om å være uthvilt og klar for et intervju med Drew Barrymore etter landing. Lyonne la også til at hun beklaget overfor de andre passasjerene som ble berørt av forsinkelsen. Samtidig takket hun for støtten hun har mottatt de siste dagene. Hun understreket at hun aldri tidligere hadde hatt problemer med Delta eller Transportation Security Administration (TSA).\ I kjølvannet av hendelsen, har flere kilder kommentert og kommet med oppklaringer. Department of Homeland Security avviser imidlertid overfor TMZ at verken ICE eller TSA eskorterte eller pågrep Lyonne, slik hun antydet. Dette har ytterligere komplisert bildet og skapt usikkerhet rundt de faktiske omstendighetene. Lyonne har også blitt møtt med både kritikk og støtte fra fans og kolleger. Noen kritiserer hennes oppførsel, mens andre forsvarer henne og peker på potensielle bivirkninger av sovemedisinen. Hendelsen reiser også spørsmål om hvordan flyselskapene skal håndtere situasjoner med kjendiser og passasjerer som ikke følger instruksjoner. Dette er en situasjon som kaster lys over utfordringene med å ivareta sikkerhet og respekt for alle passasjerer, samtidig som man tar hensyn til individuelle omstendigheter. Det er ventet at debatten rundt hendelsen vil fortsette, og at den kan føre til endringer i flyselskapenes protokoller for håndtering av lignende situasjoner i fremtiden. Denne hendelsen illustrerer også kompleksiteten i forholdet mellom kjendiser, media og publikum, og hvordan små hendelser kan bli store nyhetssaker med stor innvirkning





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Euphoria-skaperen om Angus Clouds død: Ville holde Fezco i liveSam Levinson, serieskaperen bak HBO-serien Euphoria, forteller om tapet av Angus Cloud og hvordan hans død påvirket planene for den kommende sesongen.

Natasha Lyonne eskortert av fly etter «Euphoria»-premiereSkuespilleren hevder hun ble holdt tilbake av ICE. Skylder på sovemedisin.

Natasha Lyonne fjernet fra fly etter 'Euphoria'-premiereSkuespiller Natasha Lyonne ble fjernet fra et fly etter å ha nektet å følge instruksjoner fra flypersonalet, angivelig på grunn av søvnmedisin. Flyet returnerte til gaten og forårsaket forsinkelser. Lyonne beklager overfor medpassasjerer og forklarer hendelsen på X.

