Nathan Chasing Horse dømt til livsvarig fengsel for seksuelle overgrep mot urfolkskvinner

Skuespilleren Nathan Chasing Horse, kjent fra filmen «Danser med ulver», er dømt til livsvarig fengsel for seksuelle overgrep mot urfolkskvinner og -jenter. Han ble funnet skyldig i 13 tiltalepunkter, og saken har satt fokus på misbruk av kulturell og religiøs autoritet.

Skuespilleren Nathan Chasing Horse , kjent for sin rolle som Smiles a Lot i den Oscar-vinnende filmen «Danser med ulver» fra 1990, er dømt til livsvarig fengsel for en rekke seksuelle overgrep mot urfolkskvinner og -jenter.

Dommen ble avsagt mandag av en dommer i Nevada, etter at juryen hadde funnet ham skyldig i 13 tiltalepunkter, de fleste knyttet til seksuelle overgrep. Chasing Horse, som nå er 49 år, ble anklaget for å ha misbrukt sitt rykte som medisinmann fra Lakota-stammen til å utøve makt og kontroll over sine ofre. Under rettssaken kom det frem at Chasing Horse hadde brukt religiøse og kulturelle argumenter for å manipulere og misbruke sine ofre.

Et av ofrene, som var 14 år gammel da overgrepene startet i 2012, fortalte at Chasing Horse hadde sagt at åndene ville at hun skulle gi fra seg jomfrudommen for å redde moren, som var diagnostisert med kreft. Kvinnen forklarte at hun ble utsatt for seksuelle overgrep i årevis, og at Chasing Horse hadde truet henne med at moren ville dø dersom hun fortalte noen om det som skjedde.

Overgrepene skal ha vært systematiske og planlagte, og Chasing Horse ble også siktet i lignende saker i Canada. Chasing Horse, som ble født på Rosebud-reservatet i Sør-Dakota, et område som er hjemsted for Sicangu Sioux, en av de sju stammene i Lakota-nasjonen, har hele tiden nektet for anklagene. Han har imidlertid blitt funnet skyldig i en rekke tiltalepunkter, og dommen er en klar signal om at slike overgrep ikke vil bli tolerert.

Saken har også satt fokus på hvordan kulturelle og religiøse autoriteter kan misbrukes til å utøve seksuelle overgrep, og det har blitt krevd større beskyttelse for urfolkskvinner og -jenter som kan være spesielt sårbare for slike handlinger. Chasing Horse, som også har vært involvert i andre filmer og TV-serier, vil nå tilbringe resten av livet i fengsel for sine forbrytelser





