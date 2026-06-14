NATO‑allierte deler advarsel om mögelig russisk angrep i 2029

Generalløytnanten Christian Freuding fra Tyskland opplyser at alle NATO‑land tror Russland kan invadere et medlemsland i 2029. Eksperter diskuterer tidsrammer, politisk vilje og det geografiske scenariet med fokus på Baltikum.



Forskere i Norge og Tyskland fremhever behovet for å overvåke både militære og politiske trender i Russland og understreker at Europa har betydelig militær kapasitet, men at politisk beslutningstaking er kritisk.

Christian Freuding, generalløytnant og hærinspektør i Tyskland, understreker at det er en bred enighet i NATO om at Russland kan angripe NATO ‑territorium før det kommer femtiårisåret, 2029.

Freuding sier at alle 32 NATO‑land er enige om at Russland har kapasitet til å invadere et NATO‑land i 2029 og at denne vurderingen er basert på etterretningsinformasjon, ikke bare tysk vurdering. Han advarer samtidig om at Russland kan velge å slå til tidligere enn angitt tidsramme, særlig i lys av at krigen i Ukraina nå går inn i sitt femte år.

En av de tyske generalene peker på at Russland har mistet over 1,3 millioner soldater og enormt utstyr, ifølge politiske kilder, og at dette kan endre den militære balansen i regionen.



I en kommentar til Dagbladet deler Erik Solli, forsvarsanalytiker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), at han har hørt lignende uttalelser fra tyske generaler tidligere. Han påpeker at Tyskland er dypt involvert i forsvar av Baltikum og at de baltiske statene er særdeles sårbare for et begrenset angrep.

Solli peker også på at selv om Europa har betydelig militær styrke og moderne våpen, er den politiske viljen til å gjennomføre et holdt angrep fortsatt usikker. Ifølge Solli vil Europa, selv uten USA, i stor grad kunne beskytte seg mot et russisk angrep, men han understreker at strategisk stabilitet avhenger av både militær evne og politisk beslutningstaking. Han fremhever at den politiske utviklingen i Russland er like viktig som den militære byggingen.

Dersom Russland blir enda mer aggressiv og uforutsigbar kan det føre til alvorlige uventede hendelser.



Oberstløytnant Palle Ydstebø har påtatt seg å gjøre temaet mer presist siden den russiske invasjonen av Ukraina i 2022. Han mener at de fleste har antatt at Russland vil trenge fem år etter en gunstig slutt på Ukraina‑krigen før de kan bygge seg opp igjen, men han påpeker at Freuding gir et tydeligere bilde av en raskere potensial for anfall.

Ydstebø indikerer at et angrep mot Baltikum er det mest gjennomtenkte scenariet fordi avstandene er korte. Han fremhever også at i Ukrainas angrep på St. Petersburg den 3. juni ble et omstridt russisk krigsskip rapportert som rammet, og at dette kan påvirke Russlands vurderinger. Ydstebø oppsummerer at NATO har flere år med økt framskaffelse av styrker i Baltikum og Polen, og at et eventuelt russisk angrep vil møte en samlet NATO‑forsvarsdeltakelse fra mange medlemsland.

Denne nok ene indikasjonen understreker risikoen og nødvendigheten av kontinuerlig overvåkning av Russland - både militært og politisk - for å forbli i forkant av potensielle trusler





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