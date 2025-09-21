NATO møtes for å diskutere russisk luftromskrenkelse i Estland, Russland nekter for å ha gjort noe galt

NATO innkaller til møte etter at russiske jagerfly angivelig krenket Estlands luftrom. Russland avviser anklagene, mens europeiske ledere fordømmer handlingen og uttrykker bekymring.

NATO innkaller til møte for å diskutere russisk krenkelse av Estland s luftrom, men Russland benekter å ha gjort noe galt. Den nordatlantiske alliansens øverste politiske organ skal møtes tidlig i neste uke for å diskutere den russiske krenkelsen av Estland s luftrom. Russland benekter blankt å ha gjort noe galt, og hevder at deres handlinger var i samsvar med internasjonale regler. Hendelsen involverte tre russiske jagerfly som fløy inn i estisk luftrom fredag morgen uten forhåndstillatelse.

Ifølge estiske myndigheter oppholdt flyene seg i luftrommet i tolv minutter. Det russiske forsvarsdepartementet på sin side hevder at flyene gjennomførte en planlagt flyging fra Karelen i Russland til Kaliningrad-enklaven, og at de ikke avvek fra den avtalte flyruten eller krenket estisk luftrom. Denne påstanden er blitt møtt med skepsis fra flere hold, og hendelsen har ført til bekymring og fordømmelse fra både NATO og andre europeiske land.\Den aktuelle hendelsen har allerede utløst sterke reaksjoner. NATO-talskvinne Allison Hart bekrefter at Det Nordatlantiske Råd vil diskutere saken i løpet av de kommende dagene. Artikkel 4 i NATO-traktaten, som omhandler konsultasjon mellom medlemslandene når et lands sikkerhet er truet, er relevant i denne sammenhengen. Estlands utenriksminister Margus Tsahkna har uttrykt sterk misnøye med hendelsen, og påpeker at Russland har krenket estisk luftrom flere ganger i år. Han beskriver den siste krenkelsen, med tre jagerfly i luftrommet, som enestående brutal. Flere europeiske ledere har også reagert. EUs utenrikssjef, Kaja Kallas, beskylder Vladimir Putin for å teste vestlige lands motstandskraft og kaller hendelsen en eskalering av spenningene i regionen. Hun understreker viktigheten av å ikke vise svakhet. Også Norge har reagert kraftig. Utenriksminister Espen Barth Eide har uttalt at hendelsen er en alvorlig og uakseptabel handling som bryter med internasjonal rett og utgjør en direkte trussel mot sikkerheten i regionen. Norge står i solidaritet med Estland og er i tett kontakt med sine baltiske allierte, og forventer en umiddelbar forklaring fra Russland og at ytterligere provokasjoner unngås.\Fredag kveld kommenterte også USAs president Donald Trump hendelsen. Han uttrykte bekymring over krenkelsen av estisk luftrom og antydet at hendelsen kan føre til problemer. Den russiske benektelsen og den estiske beskrivelsen av hendelsen står i kontrast til hverandre, og skaper en spent situasjon. Spørsmålet om hvorvidt Russland har brutt internasjonale regler og utgjør en sikkerhetstrussel for Estland og NATO, er nå i fokus. Det kommende NATO-møtet forventes å drøfte mulige reaksjoner og tiltak for å håndtere situasjonen. Det er viktig å merke seg at dette ikke er første gang Russland anklages for å krenke luftrommet til NATO-land, og slike hendelser bidrar til å øke spenningen mellom Russland og Vesten. Den pågående konflikten i Ukraina og den generelle sikkerhetssituasjonen i Europa gir denne hendelsen en særlig betydning. Den russiske handlingen tolkes av mange som en bevisst handling for å teste NATOs respons og å demonstrere russisk styrke i regionen. Utfallet av NATO-møtet og eventuelle fremtidige hendelser vil være avgjørende for å forme forholdet mellom Russland og Vesten i tiden fremover





