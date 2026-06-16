Kampen vil trolig være ferdig i 02-tiden, og da skal mange tusen fotballfans hjem etter å ha sett kampen hos venner og på pub. Men det blir ikke bare enkelt å komme seg hjem, i alle fall ikke om du bor utenfor sentrum. Kollektivtilbudet utenfor bykjernen vil være det samme som det vanligvis er på nattetid, nærmest i dvale, og mange vil måtte finne andre måter å komme seg hjem på.

Natt til torsdag spiller Norge mot Irak i fotball-VM. Kampen vil trolig være ferdig i 02-tiden, og da skal mange tusen fotballfans hjem etter å ha sett kampen hos venner og på pub.

Men det blir ikke bare enkelt å komme seg hjem, i alle fall ikke om du bor utenfor sentrum. Kollektivtilbudet utenfor bykjernen vil være det samme som det vanligvis er på nattetid, nærmest i dvale, og mange vil måtte finne andre måter å komme seg hjem på. Les også: Absurde køer i Oslo før Norges VM-drama Derfor kommer det en viktig påminnelse fra parkeringsselskapet EasyPark i natt. Det melder Dagbladet.

Klokken 02.00 i natt sender nemlig parkeringsselskapet ut dette varselet til EasyPark-brukere i Oslo-området: 'Ute til nå på Norge-Irak, bør du kanskje sitte bak?

' Det er nemlig VM-åpning for det norske landslaget natt til onsdag. Politiet med klar advarsel før historisk Norge-kamp – Fotball-VM skal jo være en folkefest, og vi ønsker ikke være en pekefinger, men heller å minne folk på noe viktig: Når kampen er ferdig, skal alle komme seg trygt hjem. Målet er at folk ikke skal sette seg bak rattet onsdag morgen, mens de ennå kan ha promille. – Morgenpromille er et større problem enn mange tror.

Alkohol forbrennes sakte og individuelt, og er du i tvil om du kan kjøre dagen derpå, bør du la bilen stå, fastslår assisterende UP-sjef Roar Skjelbred, overfor Dagbladet. Han forteller at utrykningspolitiet vil ha kontroller gjennom hele mesterskapet. – Utrykningspolitiet og lokalt politi gjennomfører kontroller hver dag for å forebygge og avdekke fartsovertredelser, ruspåvirket kjøring og ulovlig bruk av mobiltelefonen, sier han til avisen. Vil du se neste video?

Vekker oppsikt: Se hva som skjer1:01 Ruster opp i natt: – Forventer svært høy aktivite





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