Natten til 2. pinsedag: Ingen meldinger om rus, russebusser eller støy i Trøndelag

Etter en travel pinsehelg med mange meldinger om bråk fra russ, kan det virke som avgangselevene i Nord-Trøndelag har hatt en hviledag natt til 2. pinsedag. Den eneste meldingen operasjonsleder Einar Røstum i Trøndelag politidistrikt har i sin logg for natta, var en melding en halvtime før midnatt søndag kveld. – Da fikk vi melding om støy fra en russebuss ved Rock City i Namsos, men da vi kom til stedet var det stille. Det endte dermed med ingenting, sier Røstum. I Trondheim hadde det ved 5.20-tiden mandag kommet inn 26 meldinger som omhandler russ, russebusser og støy – hovedsaklig fra tettbygdestrøk. – Politiet har kontrollert noen busser, og pålegg har blitt gitt, opplyste operasjonsleder Bjørntar Gaasvik i natt.

– Politiet har kontrollert noen busser, og pålegg har blitt gitt, opplyste operasjonsleder Bjørntar Gaasvik i natt. Gikk berserkDen eneste hendelsen fra Innherred i løpet av natta, skjedde i Levanger sentrum like før midnatt. Da ble det meldt om en person som gikk til angrep på en parkert bil i Kirkegata. Det var ingen personer i bilen.

– Gjerningsmannen slo i ruta på bilen, trolig med en flaske eller en stein, forteller operasjonsleder Røstum. Mannen, som er i 40-årene, skal deretter plantet han fotsålen hardt i bakdøra. – Politiet påtraff gjerningsmannen et stykke fra bilen utenfor et utested i byen, noen hundre meter unna. Han var overstadig beruset, sier Røstum.

Skadene på bilen ble dokumentert av patruljen. – Mistenkte anmeldes for skadeverk. Han ble også bortvist fra Levanger sentrum fram til klokka 8 mandag morgen. Krasjet med elgVed 00.45-tiden ble det meldt om at en bilfører hadde kjørt på en elg på Spillum i Namsos.

– Sammenstøtet førte til skade i frontruta på bilen, mens elgen ble skadd i et bein, men den stakk fra stedet, forteller operasjonsleder Røstum. Viltnemnda ble derfor varslet om den skadde elgen. – De tar hånd om den, sier operasjonslederen. Været Her har det vært mest nedbør det siste døgnet: Pollenallergi?

