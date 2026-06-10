Nattens eskalering: USA angrep mål ved Hormuzstredet - Iran svarte med raketter og droner mot amerikanske baser

Etter at et amerikansk Apache-helikopter gikk ned ved Hormuzstredet, gjennomførte USA angrep mot iranske mål. Iran svarte med et omfattende angrep mot amerikanske militærbaser i Bahrain, Jordan og Kuwait. Operasjonene er en direkte respons på den økende spenningen i regionen.

USA har i natt angrepet flere mål ved Hormuzstredet etter at et amerikansk helikopter gikk ned mandag. Iran har svart på natten angrepene med å sende droner og raketter mot amerikanske baser i flere land.

Angrepene var et direkte svar på gårsdagens nedskyting av et amerikansk Apache-helikopter, ifølge amerikanske myndigheter. President Donald Trump uttalte at han ønsket et svært kraftig svar. Sentralkommandoten (Centcom) opplyste at angrepene var avsluttet ved klokka 03 natt til onsdag norsk tid. Målene inkluderte iransk luftforsvar, kontrollstasjoner på bakken og radaranlegg i nærheten av Hormuzstredet.

Operasjonen ble beskrevet som et proporsjonalt svar på de senere angrepene mot amerikanske styrker og internasjonal kommersiell skipsfart i regionen. Iranske medier rapporterte eksplosjoner i provinsen Hormozgan, som strekker seg langs Hormuzstredet. Statlige medier bekreftet et angrep i byen Sirik, der beboere tidligere hørte eksplosjoner. Det halvstatlige nyhetsbyrået Mehr meldte også om eksplosjoner i Bandar Abbas, og statlige medier rapporterte angrep mot øya Qeshm.

En amerikansk tjenesteperson senere bekreftet at amerikanske styrker hadde rammet en rekke iranske luftforsvars- og radarsystemer rundt strete. Etter hvert meldte iranske medier at situasjonen hadde stabilisert seg, men senere på natten kom nye rapporter om eksplosjoner i Sirik, Bandar Abbas og på Qeshm. Centcom uttalte til slutt at alle angrep var fullført. Ifølge en amerikanisk kilde ble nesten 20 ulike mål i Iran angrepet under operasjonen.

Iran svarte gjennom Revolusjonsgarden, som meldte at de hadde angrepet et amerikansk militærmål i Bahrain med droner. Myndighetene i Bahrain bekreftet at luftvern var aktivert for å nedkjempe et iransk angrep. Sirener ble utløst, og befolkningen oppfordres til å søke dekning. Deretter kom det meldinger om at Revolusjonsgarden hadde sendt raketter mot den amerikanske basen al-Azraq i Jordan, og at F-35-hangarer og et kommando- og kontrollsenter ble utsatt for angrep.

Jordaniske myndigheter bekreftet at de hadde skutt ned fem raketter rettet mot basen. Revolusjonsgarden sa også at de hadde sendt droner mot militærbasen Ali al-Salem i Kuwait, h myndighetene der aktiverte luftvern. En amerikansk talsperson opplyste at det ikke var meldt om skader på personer eller materielle ødeleggelser ved basene, og at nesten alle de iranske rakett- og droneangrepene ble avverget. Innlednings var det uklart årsaken til at det amerikanske Apache-helikopteret gikk ned ved Hormuzstredet mandag.

Det var usikkert om det skyldtes nedskyting, teknisk feil eller andre årsaker. Men tirsdag sa USA at Iran hadde skutt ned helikopteret med en drone. Iran har avvist påstanden og hevdet at det ikke var involvert i nedstyrten. Etter hvert siterte nyhetsbyrået AP en amerikansk tjenestemann som sa at helikopteret kolliderte med en iransk drone.

De to om bord ble reddet etter å ha ligget i vannet i omkring to timer, ifølge en amerikansk dronebåt. Det er angivelig den første Sjællandsløsningen gjennomført av en ubemannet båt. I april hevdet president Trump at Irans evne til å sende raketter og droner var kraftig redusert, og at deres våpenfabrikker og utskytningsramper var ødelagt. Revolusjonsgarden advarte onsdag morgen om at de hadde flere ressurser på lager dersom USA skulle angripe på nytt





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