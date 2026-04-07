Nattestengning og redusert hastighet på E18 Drammensbrua: Viktig vedlikeholdsarbeid i seks uker

E18 Drammensbrua i retning Oslo stenges om natten i seks uker fra 13. april for utskiftning av fuge. Hastigheten reduseres også på dagtid. Omkjøring via fylkesvei 283 og riksvei 291.

E18 Drammensbrua i retning Oslo vil være nattestengt de neste seks ukene som følge av et nødvendig vedlikeholdsarbeid. Hovedårsaken er utskiftning av en slitt fuge i det nordgående feltet på den svært trafikkerte brua. Arbeidet starter 13. april og er planlagt å vare til slutten av mai eller begynnelsen av juni. I tillegg til nattestengingen, vil det også være redusert hastighet på dagtid gjennom hele perioden. Trafikantene må forberede seg på en redusert hastighet på 50 kilometer i timen.

Dette vedlikeholdsarbeidet er kritisk for å sikre bruas strukturelle integritet og for å unngå potensielle sikkerhetsrisikoer for bilister.\Fugene på brua spiller en avgjørende rolle i å absorbere bevegelsene i konstruksjonen. Over tid blir disse fugene slitte og kan føre til en rekke problemer. Dette inkluderer støy, ujevnheter i veibanen, skader på kjøretøy og i verste fall strukturelle skader på selve brua. Byggeleder Ola Natvig fra Statens vegvesen forklarer at den aktuelle fugen viser tegn på slitasje og skader, noe som gjør utskiftningen til en prioritet. Utskiftningen av fugen er en del av et større vedlikeholdsprogram for å sikre at brua forblir trygg og funksjonell for alle trafikanter i mange år fremover. Denne typen vedlikehold er essensielt for å opprettholde infrastrukturen og for å forhindre større og mer kostbare reparasjoner i fremtiden.\For å lette trafikken og minimere ulempene for bilistene, vil omkjøringen gå via fylkesvei 283 Øvre Sund bru og Bragernestunnelen, samt riksvei 291 Holmenbrua for kjøretøy under 50 tonn. Sørgående retning på brua vil ikke bli berørt av arbeidet, slik at trafikken i den retningen kan fortsette som normalt. Vegvesenet oppfordrer alle trafikanter til å vise tålmodighet og følge skiltingen i området. De understreker også viktigheten av å planlegge reisen godt og beregne ekstra tid for å komme frem på grunn av omkjøringen og hastighetsbegrensningene. Denne informasjonen er viktig for alle som reiser gjennom området i de kommende ukene.





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

