Naust langs kysten: Trua på framtida for norske kulturarvbygg

Norske naust, viktige vitnesbyrd om kystnasjonens historie og identitet, står i fare for forfall. Eksperter og ildsjeler kjemper for å gi dem nytt liv gjennom endringer i lovverk og økt støtte, mens staten setter av midler til bevaring i statsbudsjettet for 2026. Spørsmålet er om disse unike bygningene kan integreres i en moderne kystkultur, eller om de vil forsvinne for godt.

Noreg er meir enn berre fjordar og fjell; det er ein kystnasjon med ei historie djupt forankra i havet. Langs heile den lange kystlinja finn vi talrike naust, små og store båthus som ein gong var livsviktige for fiskarbonden og kystfolket. Desse bygga er ikkje berre arkitektoniske relikviar; dei er berarar av kunnskap, identitet og ei kollektiv hukommelse som definerer Noreg som ein maritim nasjon.

Likevel står mange av desse verdifulle kulturarvbygga til nedfalls, truga av manglande bruk og vedlikehald. Den moderne tidsalderen har endra behov og levemåtar, og mange naust har mista sin opphavlege funksjon, noko som fører til eit gradvis forfall. Om ikkje tiltak vert sett i verk, risikerer vi å miste ein uvurderleg del av vår nasjonale identitet. Eit stykke norsk kulturarv er difor i ein kritisk fase, der kampen for overleving vert kjempa på fleire frontar. Den fremste utfordringa ligg i at ein tid og ein modernitet som ikkje lenger har den same direkte bruken for dei, og ein kan nesten seie at den gamledriftsbygningen har lagt seg i eit slags stabilt sideleie, uten at nokon kjem med den siste olja.

Dette er ikkje berre eit spørsmål om nostalgisk lengsel etter fortida, men ein anerkjenning av at nausta representerer ein type bygg som har hatt ein enorm betydning for landet si historie. Generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Ola Harald Fjeldheim, understrekar at Noreg i stor grad er bygd på båt og fiske, ikkje berre langs kysten, men òg langs innsjøane på Austlandet. Nausta er dermed ein essensiell del av den norske DNA-en, og å la dei forsvinne er ikkje berre trist, men ein stor tap for samfunnet.

Ein gryande bevegelse for å redde desse tidstypiske bygga er likevel i ferd med å ta form. Eldsjeler og ekspertar ser eit stort potensial i å gi nausta nytt liv, og integrere dei i ein moderne kystkultur. Ove Losnegård er eit godt eksempel på ein slik pådrivar. For sju år sidan tok han initiativ til å etablere ei ambulerande «redningsgruppe» som reiser rundt og gir kritisk førstehjelp til gamle båthus som er i ferd med å falle frå kvarandre. Denne uvanlege ambulansetenesta har sidan redda over tjue naust frå å gli ut i fjæra, og viser at det er mogleg å gjere ein skilnad. Det handlar ikkje om å levere eit ferdig restaurert bygg, men om å stoppe det mest akutte forfallet. Eigarane som mottek hjelp, må forplikte seg til å fullføre restaureringsarbeidet sjølv over tid, etter at «redningsgruppa» har ytt si naudsynte førstehjelp.

Samtidig peikar mange på at dagens lovverk utgjer ein betydelig hindring for dei som ønskjer å gi sjøbuene nytt liv. Plan- og bygningslova kan vere eins hard og ubøyelig som hauststormane for mange nausteigarar. Ønskje om å bruke nausta som gjestebustad, ølbryggeri, heimekontor, skrivestue eller anna, møter ofte regulatoriske hinder. Dette «firkanta reguleringar» gjer at eigarar som vil gi sjøbuene nytt liv, stangar mot lovverket. Klimaendringar og kraftigare nedbør er òg ein ekstra belastning for desse eldre bygga langs kysten, noko klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen har peika på, som ei belastning for bygningar og forhistoriske spor langs kysten. Nausta er ikkje lenger primært i bruk for båt, men representerer tause monument over ein kystnasjon i endring, og spørsmålet er om dette er eit argument for at dei bør leve eller døy.

Heldigvis ser vi teikn til at det nasjonale fokuset på naustbevaring aukar. For 2026 er det sett av friske pengar på statsbudsjettet til ei ny verneplan, der «Naustet – der vi går i land» er eitt av tre satsingsområde. Målet er å støtte eigarar og frivillige som engasjerer seg i å redde desse historiske bygga. Dette er eit viktig steg i retning av å anerkjenne nausta si verdi, både som kulturarv og som ein mogleg ressurs for framtida.

David J. Sandved, seksjonsleiar for kulturarv i Vestland fylkeskommune, seier at det framleis er håp for «naustlandet Noreg», men at det krev bevisste val frå samfunnet. Gamle bygg er meir enn berre rester frå fortida; dei ber på kunnskap, identitet og minne. Når naust forsvinn, bør det vere eit resultat av eit medvite val, ikkje fordi dei vert ståande utan bruk eller meining. Det er difor avgjerande at politikarar og samfunnet generelt ser verdien av desse bygga og legg til rette for at dei kan overleve og til og med blomstre i nye former. At myndigheitene viser vilje til å bevare desse gamle sjøbuene, krev at løyva til bruksendring ikkje skal sitte så langt inne. Strandstaden Solvorn i Sogn vart verna i 1995, og for mange nausteigarar er kampen mot plan- og bygningslova like hard som kampen mot hauststormane. Difor er det viktig at lovverket vert endra, og at dette ikkje berre kviler på dei nye representantane sine skuldrer. Det er eit nasjonalt krafttak som trengst for å berge desse gløymde katedralane langs kysten før bølgjene tek dei for godt.





