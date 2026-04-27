Nav avslo gravferdsstønad etter for sen søknad – faren til Tonje (40) i vantro

Faren til Tonje Karna Finsås (40), som døde av en overdose i juli 2024, er fortvilet etter at Nav har avslått søknaden om gravferdsstønad på grunn av for sen innsending. Familien mener systemet svikter Tonje selv etter hennes død.

Kurt Kiil Finsås bærer på en tung sorg og frustrasjon etter at Nav har avslått søknad en om gravferdsstønad for hans datter, Tonje Karna Finsås, som død e i juli 2024 i en alder av bare 40 år.

Tonje døde etter en overdose medisiner, og levde på uførepensjon uten oppsparte midler og med forbruksgjeld. Faren mener datteren hadde alle forutsetninger for å motta maksimalt 30 898 kroner i gravferdsstønad, men Nav begrunner avslaget med at søknaden kom for sent. Dette har skapt stor harme i familien, som opplever at systemet nok en gang svikter Tonje, selv etter hennes død.

Det handler ikke om pengene i seg selv, men om prinsippet og mangelen på forståelse fra Navs side, understreker Kurt Finsås. Familien hadde gitt Åsane begravelsesbyrå fullmakt til å søke om stønad, og byrået bekrefter å ha sendt inn søknaden i august 2024, etterfulgt av en bekreftelses-e-post til familien. Etter å ha ventet i over fire måneder, innenfor den oppgitte behandlingstiden på 19 uker, kontaktet begravelsesbyrået Nav uten å finne spor etter søknaden.

En ny søknad ble sendt i mars 2025, i håp om at Nav ville utvise skjønn i saken, men også denne ble avslått. Begravelseskonsulent Karina Blom Algerøy forteller at hun ble informert av Nav om at det vanligvis ble vist skjønn i slike tilfeller, og at hun derfor forventet en positiv behandling av søknaden til tross for at fristen var overskredet. Navs strenge holdning til fristen har imidlertid skuffet familien dypt.

Tonje Karna Finsås slet med alvorlig psykisk sykdom og var avhengig av uføretrygd. Hennes tragiske bortgang har satt dype spor i familien, og avslaget fra Nav oppleves som en ytterligere belastning i en allerede vanskelig tid. Familien har anket avslaget til Trygderetten, og saken er nå til behandling der.

Navs direktør i klageinstansen, Hege Farnes Hildrum, bekrefter at de må følge gjeldende regelverk og at de ikke har mottatt søknad eller annen kommunikasjon om saken før 27. mars i fjor, altså etter fristen. Hun understreker at det ikke er rom for skjønn i slike saker, og at de må forholde seg til de fastsatte fristene.

Hildrum påpeker også at fristene for å søke om gravferdsstønad er lange for å gi de etterlatte tilstrekkelig tid til å samle seg og sende inn søknaden. Hun uttrykker forståelse for den krevende situasjonen familien befinner seg i, og viser respekt for den tunge byrden dødsfall og praktiske spørsmål i etterkant kan medføre. Kurt Finsås og familien føler seg maktesløse og frustrerte over Navs manglende vilje til å se den individuelle situasjonen.

De mener at systemet burde være mer fleksibelt og ta hensyn til de spesielle omstendighetene i Tonjes tilfelle. Det er ikke bare det økonomiske aspektet som er viktig, men også følelsen av å bli sviktet av et system som burde være der for å hjelpe i vanskelige tider. Familien har nå lagt sin sak i hendene på Trygderetten, i håp om at de vil vurdere saken på nytt og komme frem til en rettferdig løsning.

De håper at Nav vil revurdere sin praksis og vise mer menneskelighet i behandlingen av søknader om gravferdsstønad, spesielt i saker der det foreligger spesielle omstendigheter. Denne saken belyser et viktig problem knyttet til Navs byråkratiske prosesser og mangelen på skjønn i behandlingen av søknader.

Det er avgjørende at systemet er i stand til å tilpasse seg individuelle behov og situasjoner, og at de etterlatte ikke opplever å bli møtt med stivhet og mangel på forståelse i en allerede sårbar tid. Familien Finsås' historie er en påminnelse om viktigheten av et medmenneskelig og fleksibelt Nav, som er i stand til å yte støtte og hjelp til de som trenger det mest





