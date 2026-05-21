Navios Maritime Partners med fire større VLCC-skip til 482 millioner dollar

Det New York-noterte shippingrederiet Navios Maritime Partners lanserte i går tall for det første kvartal, men det var ombestillingen av nybygginger som skapte engasjement. Selskapet har inngått avtale om kjøp av fire escort-utrustede VLCC-skip, verdens største råoljetankere, for 482 millioner dollar.

Det tilsvarer omtrent 5 milliarder kroner. Navios har også sikret seg opsjoner på ytterligere fire liknende skip. Således kan bestillingen ende opp med åtte VLCC-skip.

"-Vi ser fremveksten av en ny verdensorden, der handel brukes som et instrument for nasjonal politikk", sier styreleder og konsernsjef Angeliki Frangou i innspill til kvartalsrapporten. Skipene vil ha en kapasitet på 319.000 dødvektntonn per skip og leveres i andre halvår 2028. Hver eneste skip er bundet på femårige kontrakter til 47.763 dollar netto pr. dag. Befrakterne har opsjon på ett ekstra år til 52.650 dollar pr. dag.

Bestillingen kom kort tid etter soldatoppsakningen til Navios som solgte to eldre VLCC-skip for 136,5 millioner dollar. Hittil i år har selskapet inngått avtale om salg av fem skip til sammen 189 millioner dollar. Gjennomsnittsalderen på skipene er 17 år. Navios er basert i Piraeus i Hellas og ledes av Frangou, som er companyets største eier.

Flåten består av rundt 150 skip, fordelt på tørrbulk, container og tank. Navios har produkttankere, Aframax/LR2-skip og VLCC-skip. Mandagdag viste tankratene på Navios AVXSW Tanks individuelle forbedring. Navios` tankskip oppnådde en gjennomsnittlig TCE-rate på 32.209 dollar per dag, mot 26.082 dollar per dag året før.

Inntektene økte veldig. Inntektene økte til 357 millioner dollar, fra 304 millioner dollar i fjor. Nettoresultatet endte med 106 millioner dollar, mot 42 millioner dollar året før, med COR inntekter på 213 millioner dollar. Selskapet har korstillte inntekter på 4,1 milliarder dollar frem til 2037





