Naziropt og rasisme under AGF-kamp: Familie sjokkert over tilrop på Tivoli

En familie rapporterer om nazistiske tilrop og hilsener fra AGF-supportere under storskjermvisningen av kampen mot Midtjylland. Samtidig ble AGF-spillere utsatt for rasisme, og en Midtjylland-supporter er identifisert for grove rasistiske ytringer.

En familie som var til stede under storskjermvisningen av fotballkampen mellom AGF og Midtjylland på Tivoli Friheden i Århus, har rapportert om svært urovekkende hendelser.

Familien hevder at en gruppe AGF-supportere ropte nazistiske slagord og utførte nazihilsener under arrangementet. Tusenvis av fotballentusiaster hadde samlet seg på tivoliet for å følge toppkampen på storskjerm, men opplevelsen ble ifølge familien ødelagt av disse uakseptable ytringene og gestene. Moren i familien, som ønsker å forbli anonym, beskriver situasjonen som sjokkerende og understreker at hun og hennes familie har erfaring fra mange fotballkamper og er kjent med vanlige supporteruttrykk.

Hun forklarer at de observerte handlingene og ropene var tydelig preget av nazistisk ideologi og ikke kunne sammenlignes med vanlig fotballkultur. Familien rapporterte at supporterne strakte ut høyre arm og ropte «Heil Hitler», noe de opplevde som dypt forstyrrende og skremmende. Verken Tivoli Friheden eller politiet har imidlertid bekreftet å ha mottatt rapporter om disse hendelsene eller observert dem selv.

Dette har ført til en viss diskusjon om hvorvidt hendelsene faktisk fant sted slik familien beskriver det, eller om det kan ha vært en misforståelse eller overtolkning av situasjonen. AGF-direktør Jacob Nielsen har imidlertid uttalt seg om saken og understreket klubbens nulltoleranse for rasisme og hatefulle ytringer. Han bekrefter at klubben er klar over rapportene og tar dem svært alvorlig.

Samtidig med denne hendelsen ble to AGF-spillere, Aral Simsir og Kevin Mbabu, utsatt for rasistiske tilrop fra tilskuere på tribunen under selve kampen. AGF har identifisert to personer som sto bak disse tilropene og har gitt dem to års stadionforbud. Nielsen roser klubbens egne tilskuere for å ha bidratt til å identifisere de skyldige gjennom en form for selvjustis, og understreker at dette er avgjørende for å bekjempe rasisme og hatefulle ytringer i fotballen.

Han påpeker at selv om en røff tone ofte kan forekomme på et fotballstadion, er det ingen unnskyldning for rasisme eller andre former for diskriminering. I tillegg til hendelsene med AGF-supportere og rasismen mot spillerne, har AGF også avdekket en ytterligere hendelse der en Midtjylland-supporter skal ha kommet med grove rasistiske tilrop. Denne supporteren skal ha ropt skjellsord som «dra hjem, apekatt», «jødesvin» og «perkelelsker», samt utført nazihilsener mot andre tilskuere.

AGF har identifisert denne personen og har informert Midtjylland-klubben om hendelsen. Saken har utløst en bred debatt om rasisme og antisemittisme i fotballen, og har satt fokus på behovet for å bekjempe disse problemene på alle nivåer. Flere organisasjoner og eksperter har oppfordret til strengere straffer for rasistiske og hatefulle ytringer, samt økt bevissthet og utdanning for å forebygge slike hendelser i fremtiden.

AGF har bekreftet at de vil fortsette å jobbe aktivt for å skape et trygt og inkluderende miljø for alle fotballfans, og vil ikke tolerere noen form for diskriminering eller hatefulle ytringer





