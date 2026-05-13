NBA-spilleren Jason Collins død etter å ha kjempet mot aggressiv hjernesvulst

📆5/13/2026 6:10 AM
📰Aftenposten
Jason Collins, en tidligere open homoseksuell NBA-spiller, har gått bort etter en omfattende kamp mot en aggressiv hjernesvulst, som han ble 47 år gammel for.

Jason Collins , en tidligere open homoseksuell NBA -spiller og en bærende rollefigur i den anonyme landsforeningskampen, har gått bort etter en omfattende kamp mot en aggressiv hjernesvulst.

Han var 47 år gammel ved sin død. Jason spilte 13 sesonger for seks ulike klubber i National Basketball Association og kom ut som homofil i 2013. Dette fyltes med stor betydning både inn- og utenfor basketballverdenen. Jason Collins var ikke bare den første NBA-spilleren til å stå åpenbart som homofil.

Han var også den første til å gjøre det når du inkluderer de tre andre store amerikanske idrettene - ishockey, baseball og amerikansk fotball. Da han kom ut, skrev han en åpenhjertig essay i Sports Illustrated. Da Jason Collins spilte for New Jersey Nets var han med på å spille seg fram til to NBA-finaler i 2002 og 2003

