NBC News: Trump kommer med flere usanne påstander i intervju

NBC News' faktasjekkere har gjennomgått et 50 minutter langt intervju med Donald Trump og konstaterer at han fremlegger en rekke usanne, villedende eller overdrevne påstander. Gjennom intervjuet gjentok Trump påstander om Iran som er direkte motsatt av etterretningsrapporter, hevdet at USA hadde tilintetgjort iransk militær kapasitet, og nektet for tidligere løfter om ikke å starte nye kriger. Han gav også uten dokumentasjon påstander om prisen på bensin og valgfusk, samt forsøkte å forklare på en måte som mangler konkret bevis. Intervjuet viser et mønster av påstander som ofte strider med kjent fakta, og hvordan Trump unngår direkte konfrontasjon med kritiske spørsmål om bevis.

Donald Trump kom med en rekke usanne, villedende eller overdrevne påstander under intervjuet med NBC News, konstaterer TV-kanalens fakitasjekkere. Donald Trump kommer til stadighet med usanne, villedende eller overdrevne påstander, konkluderer NBC News etter sitt 50 minutter lange intervju med presidenten.

Han hevdet blant annet at Iran var i ferd med å ferdigstille atomvåpen da han i 2018 trakk USA fra den internasjonale atomavtalen med landet. Han hevdet også at Iran i dag ville ha hatt atomvåpen dersom ikke USA hadde bombet de iranske atomanleggene sommeren 2025. Amerikansk etterretning konkluderte imidlertid i mars i fjor med at Iran ikke hadde noe atomvåpenprogram, og at landets ledere heller ikke hadde fattet noen beslutning om å utvikle slike våpen.

Etter angrepet sommeren 2025 hevdet Trump at de iranske atomanleggene var totalt utradert, noe de viste seg å ikke være. Trump hevder i NBC-intervjuet også at USA har tilintetgjort den iranske marinen, det iranske flyvåpenet og det iranske luftvernet. Under intervjuet nektet Trump for at han i valgkampen lovet at USA under hans vakt ikke skulle starte nye kriger. NBC konstaterer at Trump lovet dette både i en valgkamptale i Pennsylvania i 2024 og i seierstalen i november samme år.

I intervjuet hevdet Trump også at prisen på bensin i USA vil falle straks det er inngått en avtale med Iran. Heller ikke det er det belegg for å hevde. Selv om avtalen inngås i morgen, vil det ta uker og måneder før oljeeksporten fra landene rundt Persiabukta er tilbake på samme nivå som før krigen, og prisene normaliserer seg, påpeker eksperter og oljeselskapene selv.

Trump ble også presset på sin beslutning om å benåde alle som deltok i stormingen av kongressbygningen, også de som fikk lange fengselsstraffer etter å ha innrømmet at de angrep politifolk. De innrømmet skyld fordi de var redde, sa han, og hevdet videre at mange også ble presset inn i kongressbygningen av FBI-agenter. Under intervjuet kom Trump nok en gang med en påstand om valgfusk, denne gangen med henvisning til Republikanernes nylige nominasjonsvalg i California.

Alt jeg trenger, er å se og lytte, jeg lytter til folk, var hans svar da han ble bedt om å legge fram beviser for påstanden





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