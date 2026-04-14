Nederlandsk kongepar på statsbesøk i USA: Møtes med skepsis

Kong Willem-Alexander og dronning Máxima er på statsbesøk i USA, et besøk som har møtt skepsis på grunn av den politiske situasjonen og bekymringer rundt USAs politikk.

Kong Willem-Alexander (58) og dronning Máxima (54) av Nederland er for tiden på et tre dager langt statsbesøk i USA . Kongeparet ankom USA på mandag og startet besøket i Philadelphia før de reiste videre til Washington D.C.. Senere er det planlagt et besøk i Miami. Statsbesøk et kommer i kjølvannet av at kongeparet ga president Donald Trump (79) en varm velkomst under et NATO-toppmøte i fjor. I år har de fått en gjengjeldelsesinvitasjon med middag og overnatting i Det hvite hus. Nederland s statsminister Rob Jetten (39) deltok også på middagen mandag kveld.

Besøket finner sted samtidig som det er bekymring for krigen i Iran, usikkerhet rundt NATOs fremtid og Trumps planer for Grønland, noe som har møtt turen med en viss skepsis. Komiker og talkshow-vert Arjen Lubach (46) spøkte med statsbesøket forrige uke og kalte det blant annet for «den rareste overnattingen noensinne».

Turen har også skapt dårlig stemning blant opposisjonspolitikere i Nederland, som advarer om at kongeparet er på feil side av historien. I tillegg har en folkelig underskriftskampanje krevd at turen skulle avlyses. Statsminister Jetten har måtte forsvare besøket, samtidig som han har kalt Trumps uttalelser om å utslette en hel sivilisasjon i Iran for «svært bekymringsfullt». Han uttrykte et håp om å få til en «seriøs samtale» med presidenten.

Statsminister Jetten er blitt sitert på at han ønsket å føre en alvorlig samtale med Trump om internasjonale spørsmål. Det er usikkert hvorvidt de kom til enighet i alle spørsmål. Jetten avslo å dele detaljer om hva som ble diskutert, men han understreket at «ingen holdt tilbake». Han uttalte at de ikke nådde enighet om alle temaer, men la til at det noen ganger er akseptabelt å være uenige. Han påpekte viktigheten av å forstå hverandres posisjoner og bakgrunnen for et lands handlinger.

Etter møtet, var det tydelig at det var et bredt spekter av temaer som ble berørt, og Jetten understreket betydningen av å engasjere seg i åpen og ærlig dialog, selv om det var uenighet om visse spørsmål. Det var klart at statsministeren ønsket å bruke anledningen til å fremme Nederlands interesser og perspektiver på en rekke globale utfordringer.

Førstedame Melania Trump overrasket alle da hun kom med en sjelden uttalelse torsdag kveld norsk tid, der hun benektet å ha noe som helst med Jeffrey Epstein å gjøre. Denne uttalelsen kom som en uventet tilleggsdimensjon til statsbesøket og kastet ytterligere lys på den komplekse politiske atmosfæren rundt hendelsen.





