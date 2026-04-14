Nederlandsk kongepar på statsbesøk i USA: Møtes med skepsis

Kong Willem-Alexander og dronning Máxima er på et tre dagers statsbesøk i USA. Besøket, som følger etter en varm velkomst til Trump på et NATO-møte, møter kritikk og bekymring. Statsminister Jetten deltok på middag og forsøkte å navigere i et komplekst politisk landskap.

Kong Willem-Alexander (58) og dronning Máxima (54) fra Nederland er for tiden på et tre dagers statsbesøk i USA . Kongeparet ankom USA på mandag og startet besøket i Philadelphia før de fortsatte til Washington D.C.. Reisen vil også ta dem til Miami. Dette statsbesøk et kommer etter at kongeparet ga president Donald Trump (79) en varm velkomst under et NATO -toppmøte i fjor. I år har de fått en gjengjeldende invitasjon, med middag og overnatting i Det hvite hus. Nederland s statsminister Rob Jetten (39) deltok også på middagen mandag kveld.

Men midt i den økende spenningen rundt krigen i Iran, bekymringer for NATOs fremtid og Trumps planer for Grønland, møter besøket skepsis. Situasjonen er komplisert og mange er usikre på om dette er rett tidspunkt for et slikt besøk. En rekke faktorer spiller inn, og det er tydelig at dette er en sensitiv periode i internasjonal politikk.

Statsbesøket har også skapt debatt i Nederland. Komiker og talkshow-vert Arjen Lubach (46) spøkte med statsbesøket i forrige uke, og beskrev det som «den rareste overnattingen noensinne». Denne kommentaren satte tonen for en del av den offentlige diskusjonen. Turen har også ført til dårlig stemning blant opposisjonspolitikere i Nederland, som advarer om at kongeparet befinner seg på feil side av historien. En folkelig underskriftskampanje krevde at turen skulle avlyses.

Statsminister Jetten har måttet forsvare besøket, samtidig som han har uttrykt bekymring over Trumps uttalelser om å utslette en hel sivilisasjon i Iran. Jetten uttrykte håp om å ha en «seriøs samtale» med presidenten, og understreket viktigheten av å diskutere relevante temaer. Det er klart at det er uenighet på mange punkter, men at det er viktig å forstå hverandres posisjoner.

Statsministeren har uttalt at man ikke kom til enighet på alle punkter, men at det er viktig å være enige om å være uenige. Dette er en komplisert situasjon hvor ulike synspunkter kolliderer. Under middagen ble det diskutert en rekke temaer, men statsminister Jetten ønsket ikke å dele detaljene. Han bekreftet likevel at «ingen holdt tilbake». Det var ikke enighet om alle temaer, men Jetten poengterte at det er viktig å forstå hverandres posisjoner og hvorfor land tar bestemte valg.

I tillegg til de politiske utfordringene, har det også dukket opp uventede hendelser. Førstedame Melania Trump overrasket alle da hun torsdag kveld (norsk tid) kom med en sjelden uttalelse, der hun benektet å ha noe som helst med Jeffrey Epstein å gjøre. Dette tilfører en ekstra dimensjon til statsbesøket, og skaper ytterligere interesse rundt hendelsen. Spørsmålet om hva som faktisk ble diskutert, og de underliggende motivasjonene for besøket, vil uten tvil fortsette å bli diskutert i lang tid fremover.

Hendelsene er blitt rapportert av Edward Stenlund og videoopptak er gjort av AP. Statsbesøket er en viktig begivenhet som vil bli analysert av politiske analytikere i lang tid fremover, og det er viktig å følge med på utviklingen.





Reitens store USA-omstilling: – Vet ikke helt hva jeg går tilOslo ble for stort for bygdejenta Guro Reiten. Nå bytter hun London med New York. Og lille Felix skal bli med.

Read more »

Nederlandsk kongepar på statsbesøk i USA: Møtes med skepsisKong Willem-Alexander og dronning Máxima er på statsbesøk i USA, et besøk som har møtt skepsis på grunn av den politiske situasjonen og bekymringer rundt USAs politikk.

Read more »