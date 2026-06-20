Nederlandske supportere vandrer til Houston stadion, mens folketomt på Jordal Amfi

Nederlandske supportere vandret til Houston stadion i morgentimene, mens folketomt på Jordal Amfi i Oslo var tydelig. Det var mer husrom enn folk da nederlenderne utliknet etter bare fem minutters spill.

I Göteborg oppsto køkaos, men flere andre steder er det "sådär" oppmøte for å se oppgjøret mellom Sverige og Nederland . Mens nasjonalsangene runget over høyttalerne på Houston stadion, kom det imidlertid noen flere VM-tittere ruslende inn dørene på Jordal Amfi i Oslo .

Flere av Oslos storstuer viser også kampen mellom Sverige og Nederland i kveld, blant dem Jordal Amfi, der det nærmest var folketomt et kvarter før kampstart.

"Det er en drømmescenario at Norge og Sverige møtes en gang i løpet av turneringa, selv om det ikke er så sannsynlig," sier Alexander Bonsaksen, prosjektleder i eventbyrået JCP. "Vi ser jo at det er Norge-matchene som er mest populære, men vi ønsker å tilrettelegge for nabooppgjør," sier Daniel Østbye, kommersiell leder i Vålerenga Ishockey





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nederland Sverige VM Houston Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk Irak Frankrike Texas Gamlebyen Drammen Oslo Houston Stadion Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk Irak Frankrike Texas Gamlebyen Drammen Oslo Houston Stadion Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk Irak Frankrike Texas Gamlebyen Drammen Oslo Houston Stadion Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk Irak Frankrike Texas Gamlebyen Drammen Oslo Houston Stadion Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk Irak Frankrike Texas Gamlebyen Drammen Oslo Houston Stadion Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk Irak Frankrike Texas Gamlebyen Drammen Oslo Houston Stadion Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk Irak Frankrike Texas Gamlebyen Drammen Oslo Houston Stadion Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk Irak Frankrike Texas Gamlebyen Drammen Oslo Houston Stadion Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk Irak Frankrike Texas Gamlebyen Drammen Oslo Houston Stadion Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk Irak Frankrike Texas Gamlebyen Drammen Oslo Houston Stadion Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk Irak Frankrike Texas Gamlebyen Drammen Oslo Houston Stadion Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk Irak Frankrike Texas Gamlebyen Drammen Oslo Houston Stadion Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk Irak Frankrike Texas Gamlebyen Drammen Oslo Houston Stadion Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk Irak Frankrike Texas Gamlebyen Drammen Oslo Houston Stadion Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk Irak Frankrike Texas Gamlebyen Drammen Oslo Houston Stadion Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk Irak Frankrike Texas Gamlebyen Drammen Oslo Houston Stadion Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk Irak Frankrike Texas Gamlebyen Drammen Oslo Houston Stadion Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk Irak Frankrike Texas Gamlebyen Drammen Oslo Houston Stadion Jordal Amfi Folketomt Kamp Supportere Drømmescenario Naboppgjør Norsk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ekstremvær og tordenvær forstyrrer fotball-VM i Houston og midsommarbryllup i SverigeFør Sveriges VM-kamp mot Nederland i Houston, USA, utsettes laget og fansen av ekstremvarme opptil 40 grader og tordenvær. Samtidig møter Sverige et kraftig tordenvær som forstyrrer midsommardagene hjemme av.

Read more »

Nederland tar tidlig ledelse i HoustonNederland har tatt en tidlig ledelse i gruppe F-oppgjøret mot Sverige i VM i fotball i USA. Ronald Koemans taktiske grep fungerte perfekt og Nederland scoret to ganger tidlig i kampen.

Read more »

Supporters' enthusiasm for the Sweden-Netherlands match varies across locationsThe enthusiasm for the Sweden-Netherlands match varies across locations, with some areas experiencing high turnout and others showing low interest. The match between Sweden and Netherlands was shown in several locations, including Houston Stadium, Jordal Amfi in Oslo, and Sports Illustrated's 'watch party' in New Jersey.

Read more »

Nederlandske supportere dominerer på Houston stadion mens Oslos storstuer er folketommeI Houston samles flere tusen nederlandske supportere til VM-kampen mot Sverige, mens i Oslo er det lite tilskuere til tross for at arrangementet viser oppgjøret. Arrangørene har valgt fire kamper å vise inkludert Norges kamper og Sverige mot Nederland for å tiltrekke et bredere publikum.

Read more »