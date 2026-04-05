Nei til ny sammenslåingsdebatt: Verdal trenger fokus på fremtiden

Debattinnlegg fra Verdal kommune argumenterer mot Levanger Høyres forslag om å starte en ny debatt om sammenslåing. Innlegget fremhever eksisterende utfordringer og pågående prosjekter i Verdal, og advarer mot å distraheres av en ny strukturdebatt. Det peker på viktigheten av samarbeid, og understreker at Verdal og Levanger har ulike styrker og strukturer.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Utspillet fra Levanger Høyre om å starte en ny debatt om sammenslåing mellom Levanger og Verdal er et legitimt politisk innspill. Samtidig er det vanskelig å se at det bygger på vesentlig ny kunnskap eller erfaring som tilsier at konklusjonen bør bli en annen enn sist. I dag står Verdal kommune midt i flere store og viktige satsinger.

Arbeidet fram mot 1000-årsjubileet på Stiklestad i 2030 er i seg selv et omfattende prosjekt. I tillegg ligger ambisjonen om Verdal 2040, med mål om betydelig befolkningsvekst. Dette er langsiktige og ressurskrevende utviklingsprosjekter som krever fullt fokus – både politisk og administrativt. I en slik situasjon mener vi det er vanskelig å se at en ny, omfattende strukturdebatt er riktig prioritering. Sammenslåingsprosesser er krevende. De tar tid, binder opp betydelige ressurser og skaper uro i organisasjonene. Erfaring tilsier at oppmerksomheten flyttes fra utvikling av tjenester til interne prosesser og struktur. Det er ikke nødvendigvis det innbyggerne er best tjent med i en tid hvor behovene i tjenestene er økende. Det framstår også som lite realistisk å skulle gjennomføre en sammenslåing fram mot 2030. Å slå sammen to kommuner er et stort og komplekst prosjekt som normalt tar mange år – både i planlegging og gjennomføring. Å koble dette til et jubileum framstår mer som et politisk grep enn en praktisk gjennomførbar plan. Samtidig er det viktig å understreke at samarbeid ikke forutsetter sammenslåing. Verdal og Levanger har allerede etablert gode samarbeidsløsninger på flere områder – blant annet innen geodata og oppmåling, regnskap og innfordring, IT og innkjøp, samt gjennom Innherred Renovasjon. Dette er konkrete eksempler på at vi kan hente ut gevinster gjennom praktisk samarbeid, samtidig som vi bevarer nærhet til beslutningene. Et annet viktig perspektiv er utviklingen av hele kommunen – ikke bare de største tettstedene. Erfaringer fra andre steder viser at mindre lokalsamfunn ofte kommer dårligere ut over tid, med sentralisering av tjenester og gradvis svekkelse av tilbud. For oss i Verdal er det avgjørende å sikre utvikling i hele kommunen – også utenfor sentrum. Levende bygder er en styrke, ikke en utfordring. Vi må også erkjenne at Levanger og Verdal har ulike styrker og strukturer. Verdal har en sterk privat næringsbase, mens Levanger i større grad er preget av offentlig virksomhet. Dette gir ulike utgangspunkt som må håndteres med klokskap. Høyre ønsker en ny runde i en sak innbyggerne allerede har tatt stilling til. Vår mening er at dette bør vi ikke bite på. La oss respektere innbyggernes mening. Vi trenger ikke en omkamp – vi trenger fullt fokus på de oppgavene vi allerede har foran oss. Les også Vil vrake «Levanger kommune»: – De bør syns det er OK Les også Trønder-Avisa mener: På tide å prøve Stiklestad kommune Bli med i debatten i Trøndelag! Skriv innlegg på Trønderdebatt.no.





