Nesten 400 nordmenn flyr til Valencia maraton – her er hemmeligheten bak suksessen

Breaking Marathon Limits har satt opp to charterfly med nesten 400 nordmenn ombord for å komme til Valencia maraton. Løpet er kjent for å være et av verdens raskeste, med en høy andel løpere som fullfører under tre timer. Kristian Ulriksen fra BML forteller at dette ikke handler om å tjene penger, men om lidenskap og å gjøre det enkelt for folk å komme til løpet.

Løpere fra hele Norge har funnet en smart løsning for å komme til Valencia maraton uten stress og høye priser. Kristian Ulriksen , en av lederne i Breaking Marathon Limits (BML), forteller at de har satt opp to charterfly med nesten 400 nordmenn ombord.

– Vi har en kompis som driver med charterfly og logistikk, og en annen som har satt opp en hjemmeside med påmeldingssystem. I utgangspunktet skulle vi bare ha ett fly, men vi solgte ut 189 seter på ett døgn. Da måtte vi sette opp ett til, sier Ulriksen. Etter én måned var også det andre flyet fylt opp, og fortsatt kommer det forespørsler om ledige plasser.

– Det er ellevilt at vi klarte å fylle to fly så fort. Tenk deg stemningen på Gardermoen når nesten 400 nordmenn skal ned til Valencia for å løpe maraton. Det blir løpere overalt og god prat på flyene, sier han. Ulriksen understreker at dette ikke handler om å tjene penger, men om lidenskap og å gjøre det enkelt for folk å komme til løpet.

– Vi tror vi har rundt 200 kroner margin per person, men det er ikke det som motiverer oss. Valencia maraton er kjent for å være et av verdens raskeste maratonløp, med en høy andel løpere som fullfører under tre timer. I fjor oppnådde 5.500 av de 30.000 som fullførte løpet denne milepælen, noe som tilsvarer cirka 18 prosent. – Det er en forskjell; Valencia har mange gode løpere.

De store major-maratonene har masse folk som løper på mellom 4–5 timer, mens i Valencia er det utrolig mange som løper mellom 2.10 og 3–4 timer. Det er nok mange som søker seg dit også, fordi feltet holder et høyt nivå, sier Ulriksen. Han peker også på flere andre grunner til at hypen rundt løpet er så stor. Tidspunktet er gunstig, med løpet i begynnelsen av desember, og det er få konkurrerende løp.

Været er også ideelt, med moderate temperaturer, i motsetning til andre maratonløp som Berlin, som hadde 25 grader i fjor. – Valencia er en av verdens raskeste løyper, og man kan diskutere hvem som er raskest: Berlin, Valencia eller Chicago. Det handler mye om å få perfekte forhold. De siste 3–4 kilometerne går også svakt nedover mot mål, og det er jo på slutten du trenger hjelpen mest, sier Ulriksen.

Han nevner også at det er enklere å få startnummer i Valencia sammenlignet med andre maratonløp, og at løpet er mye billigere. – Hvis man skal løpe fortere enn 3.12, så må man kvalifisere seg i forkant og dokumentere nivået. Det gjør løpet mye mindre kaotisk. Folk står på riktig plass og alle får like premisser.

Jeg tror mange har hatt gode løpsopplevelser på grunn av det, sier han. Valencia maraton er også kjent for gode drikkestasjoner med flasker med vann, noe som er viktig for mosjonister som ikke kan sette ut egen drikke. – Det kan faktisk påvirke sluttresultatet ganske mye, avslutter Ulriksen





