Nestenulukke med veterantog i Bergen: Bil køyrde på raudt lys over planovergang

Ein bil med passasjerar køyrde på raudt lys over planovergang og kom nesten i kollisjon med eit veterantog med over 200 om bord i Bergen. Lokførar ogrepresentantar frå museet krev auka trafikksikkerheit.

Ein personbil med tre passasjerar køyrde på raudt lys over planovergangen på Lone i bydelen Arna i Bergen sist søndag, 14. juni, rett framfor eit veterantog frå Museet Gamle Vossebanen .

Toget var på veg frå Midtun mot Garnes med fleire enn 200 passasjerar om bord. Situasjonen var så kritisk at det vart uttalt at det såg ut til å vera mindre enn ti cm klaring mellom toget og bilen, ifølge vitne Rolf Alver. Lokførar Jørgen Ingebrigtsen, som også er veteranlokførar, opplevde situasjonen som nesten ein ulukke. Han seier at han ofte møter farlege situasjonar som denne, minst to-tre gonger i året.

Ivar Gubberud frå Museet Gamle Vossebanen uttrykker frustrasjon og seier at slik åkøyring er heilt uakseptabelt og utan unnskyldningar. Han understrekar at bilistar må vera oppmerksame, spesielt siden togene køyrer strekninga mellom 250 og 275 dagar i året. NRK har fått stadfesta av bilføraren at det var han som køyrde.

Bilføraren erkjenner at han køyrde uoppmerksamt og ikkje såg toget før det var for seint, og då valde han å skynda seg for å koma seg forbi, noko som aukfar risikoen ytterlegare. Hendinga understrekar den alvorlege faro ved å køyra på raudt lys over planovergangar der tog ferdes, og ho viser kor viktig det er at bilistar følger trafikksignal og ikkje går inn i konflikt med tog





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