Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Nestvold-Haugen: Den norske idrettsmodellen er syk

Sport News

Nestvold-Haugen: Den norske idrettsmodellen er syk
IdrettModellNestvold-Haugen
📆6/2/2026 7:30 PM
📰vgnett
48 sec. here / 323 min. at publisher
📊News: 1146% · Publisher: 63%

Leif-Kristian Nestvold-Haugen, tidligere toppidrettsutøver, uttrykker bekymring for den norske idrettsmodellen og mener at den er syk. Han peker på hvordan sportslig suksess i toppidretten er et biprodukt av at barn og unge holder seg i idretten, og at det kan få en samfunnsøkonomisk konsekvens. Nestvold-Haugen mener at foreldrene i stor grad er skyldige for at det kortsiktige teller og at man måler lykke og suksess i resultat, og ikke mestring eller gleden over å lære.

VG har tidligere omtalt hvordan svenske Patrik Brenning advarer mot ' svenske tilstander ' i norsk idrett. Høyre-politiker Anita Leirvik North tok nylig et foreldreoppgjør i norsk idrett.

Nestvold-Haugen peker på hvordan sportslig suksess i toppidretten er et biprodukt av at barn og unge holder seg i idretten. I dag slutter seks av ti i norsk idrett før de har fylt 18 år. Nestvold-Haugen mener at den norske idrettsmodellen er syk og at det kan få en samfunnsøkonomisk konsekvens.

Han mener at foreldrene i stor grad er skyldige for at det kortsiktige teller og at man måler lykke og suksess i resultat, og ikke mestring eller gleden over å lære. Nestvold-Haugen tror at det er vanskelig for trenere å stå stødig i den norske modellen i idrettslagene, når man står opp mot foreldrekrefter. Han tror at mange foreldre lever gjennom barna sine på idrettsbanen.

Nestvold-Haugen mener at det er mulig å snu utviklingen, men at det sies ofte at det er typisk norsk at vi er imot endring. Han mener at man ikke trenger å gjøre det så tidlig, og at valget tas tidligere og tidligere, og at spissingen skjer stadig tidligere

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

vgnett /  🏆 6. in NO

Idrett Modell Nestvold-Haugen Norsk Idrett Syk Svenske Tilstander Foreldre Pressing Resultater Tid Fellesskap Trenere Økonomisk Perspektiv Liv Gjennom Barna Spussing Valg Endring Typisk Norsk Avhenger Alder Spising Spussing Velger Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stefan Strandberg: Livet som pappa er den ultimate gledenStefan Strandberg: Livet som pappa er den ultimate gledenStefan Strandberg deler sine tanker om livet som pappa og hvordan det har påvirket hans karriere som fotballspiller.
Read more »

Den stille fare: Menneskesk forhold under press av teknologiDen stille fare: Menneskesk forhold under press av teknologiTeknologien moderniserer samfunnet, men underminerer samtidig menneskelig kontakt, relasjoner og evnen til å være til stede. Fra sosiale medier til KI-datering og chatbot-terapi: Hvordan algoritmer sårbart påvirker vårt sosiale liv, psykiske helse og evnen til skjellplukking - og hvorfor myndighetene må handle.
Read more »

Superparet har giftet segSuperparet har giftet segDen verdenskjente artisten og den britiske skuespilleren har gitt hverandre sitt ja.
Read more »

Norge mot Sverige: Landslagsspillerne er klare for den spesielle nabodueligenNorge mot Sverige: Landslagsspillerne er klare for den spesielle nabodueligenFør den elektriske fotballkampen mellom Norge og Sverige deltar norske og svenske spillere i en spesiell derbyduell. Les om intensiteten, forberedelsene og hva trenerne sier om møtet.
Read more »



Render Time: 2026-06-02 22:31:40