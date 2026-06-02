Nestvold-Haugen: Den norske idrettsmodellen er syk

Leif-Kristian Nestvold-Haugen, tidligere toppidrettsutøver, uttrykker bekymring for den norske idrettsmodellen og mener at den er syk. Han peker på hvordan sportslig suksess i toppidretten er et biprodukt av at barn og unge holder seg i idretten, og at det kan få en samfunnsøkonomisk konsekvens. Nestvold-Haugen mener at foreldrene i stor grad er skyldige for at det kortsiktige teller og at man måler lykke og suksess i resultat, og ikke mestring eller gleden over å lære.
VG har tidligere omtalt hvordan svenske Patrik Brenning advarer mot ' svenske tilstander ' i norsk idrett. Høyre-politiker Anita Leirvik North tok nylig et foreldreoppgjør i norsk idrett.
Nestvold-Haugen peker på hvordan sportslig suksess i toppidretten er et biprodukt av at barn og unge holder seg i idretten. I dag slutter seks av ti i norsk idrett før de har fylt 18 år. Nestvold-Haugen mener at den norske idrettsmodellen er syk og at det kan få en samfunnsøkonomisk konsekvens.
Han mener at foreldrene i stor grad er skyldige for at det kortsiktige teller og at man måler lykke og suksess i resultat, og ikke mestring eller gleden over å lære. Nestvold-Haugen tror at det er vanskelig for trenere å stå stødig i den norske modellen i idrettslagene, når man står opp mot foreldrekrefter. Han tror at mange foreldre lever gjennom barna sine på idrettsbanen.
Nestvold-Haugen mener at det er mulig å snu utviklingen, men at det sies ofte at det er typisk norsk at vi er imot endring. Han mener at man ikke trenger å gjøre det så tidlig, og at valget tas tidligere og tidligere, og at spissingen skjer stadig tidligere
Idrett Modell Nestvold-Haugen Norsk Idrett Syk Svenske Tilstander Foreldre Pressing Resultater Tid Fellesskap Trenere Økonomisk Perspektiv Liv Gjennom Barna Spussing Valg Endring Typisk Norsk Avhenger Alder Spising Spussing Velger Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing Spissing
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Stefan Strandberg: Livet som pappa er den ultimate gledenStefan Strandberg deler sine tanker om livet som pappa og hvordan det har påvirket hans karriere som fotballspiller.
Read more »
Den stille fare: Menneskesk forhold under press av teknologiTeknologien moderniserer samfunnet, men underminerer samtidig menneskelig kontakt, relasjoner og evnen til å være til stede. Fra sosiale medier til KI-datering og chatbot-terapi: Hvordan algoritmer sårbart påvirker vårt sosiale liv, psykiske helse og evnen til skjellplukking - og hvorfor myndighetene må handle.
Read more »
Superparet har giftet segDen verdenskjente artisten og den britiske skuespilleren har gitt hverandre sitt ja.
Read more »
Norge mot Sverige: Landslagsspillerne er klare for den spesielle nabodueligenFør den elektriske fotballkampen mellom Norge og Sverige deltar norske og svenske spillere i en spesiell derbyduell. Les om intensiteten, forberedelsene og hva trenerne sier om møtet.
Read more »