Netanyahu beordrer ny framrykking på Gazastripen til tross for våpenhvile

Statsminister Benjamin Netanyahu i Israel har beordret ytterligere framrykking på Gazastripen, selv om en våpenhvile er på plass. Israel kontrollerer allerede 64 prosent av Gazastripen, og Netanyahu varsler at de vil utvide kontrollen til 70 prosent. De 2,2 millioner palestinerne blir presset sammen på et stadig mindre område, med stor befolkningstetthet. Humanitære organisasjoner advarer om forverret krise.

Statsminister Benjamin Netanyahu i Israel beordrer nye framrykking på Gazastripen , til tross for den pågående våpenhvile n. Ifølge israelske kart kontrollerer landet allerede rundt 64 prosent av det tett befolkede området, men Netanyahu varsler at de skal utvide kontrollen ytterligere, til omtrent 70 prosent.

I en tale på den okkuperte Vestbredden torsdag sa han at de presser Hamas fra alle kanter og skal ta seg av restene. Dette skjer etter at krigen, som startet med Hamas-angrepet i oktober 2023, har lagt store deler av Gazastripen i ruiner. Våpenhvilen som USA bidro til i fjor, la opp til at israelske styrker skulle trekke seg tilbake til et område på 53 prosent av stripen, men satellittbilder viser at de gradvis har rykket framover.

De 2,2 millioner palestinerne blir nå presset sammen på et stadig mindre område, med en befolkningstetthet på over 7300 personer per kvadratkilometer. Humanitære organisasjoner advarer om en forverret krise, og situasjonen på Gazastripen blir stadig mer desperat for sivilbefolkningen. Netanyahus uttalelser kommer samtidig som det internasjonale samfunnet jobber for å opprettholde våpenhvilen. Israel har også presentert en plan for såkalt frivillig migrasjon av palestinere, noe som har blitt møtt med sterk kritikk fra flere hold.

Mange ser på dette som et forsøk på å endre demografien i området. Hamas på sin side har ikke offisielt respondert på de nye truslene, men gruppen har tidligere signalisert at de vil fortsette å kjempe mot israelsk okkupasjon. Konflikten har allerede ført til enorme lidelser, og FNs organisasjoner har gjentatte ganger krevd umiddelbar våpenhvile og tilgang til humanitær hjelp. Mens Netanyahu insisterer på å fortsette militæroperasjonene, øker presset fra omverdenen for å finne en politisk løsning.

Den israelske framrykkingen skaper også spenning i regionen. Iran har nylig forhandlet med USA om atomprogrammet, og en av betingelsene fra iransk side er en stans av krigen mellom Israel og Hizbollah i Libanon. Samtidig har USAs president Donald Trump hevdet at Iran har gått med på å ikke utvikle atomvåpen, men iranske kilder avviser dette og krever frigjøring av fryste midler før samtaler kan starte.

Netanyahus aggresjon på Gaza kan dermed påvirke flere geopolitiske forhold, og det internasjonale samfunnet følger utviklingen tett. For folk flest på Gazastripen betyr dette fortsatt frykt, mangel på nødvendigheter og en usikker fremtid





