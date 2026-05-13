Netanyahu og Bin Zayed: Historisk gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Emiratene

Vipp på historielt gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Emiratene, med Netanyahu og Trumps guide Bin Zayed for to møtet.

Besøket resulterte i et «historisk gjennombrudd» i forbindelsene mellom Israel og Emiratene, heter det i meldingen fra Netanyahu s kontor onsdag. Tilsynelatende er dette den første bekreftelsen på at det har vært et møte mellom Netanyahu og president Mohammed bin Zayed.

Tidligere denne uka ble det kjent at De forente arabiske emirater hadde utført angrep mot Iran under krigen som ble startet av USA og Israel 28. februar. Netanyahus kontor omtaler besøket som hemmelig, men oppgir ingen detaljer, utover at det skjedde under angrepskrigen mot Iran. Ifølge en kilde som er kjent med møtet, fant det sted i oasebyen Al-Ain på grensa til Oman 26. mars. Møtet varte i flere timer, ifølge den ikke navngitte kilden som nyhetsbyrået Reuters siterer.

I følge en kilde i Mossad, avla agentasjonen minst to besøk til Emiratene under krigen for å koordinere militære angrep. USAs Israel-ambassadør Mike Huckabee sa i går kveld at Israel har sendt sitt luftforsvarssystem Iron Dome til Emiratene under krigen. Ifølge Reuters' kilde har Mossad-sjef David Barnea minst to besøk til Emiratene for å koordinere militære angrep. Wall Street Journal var først ute med å omtale besøket fra den israelske etterretningssjefen.

Iran svarte på de israelsk-amerikanske angrepene med å angripe amerikanske militærbaser i USA-allierte naboland med droner og raketter. Iranerne angrep også sivil infrastruktur og energianlegg. Det oljerike Emiratene ble rammet av de iranske angrepene i større grad. På tross av våpenhvilen som trådde kraft 8. april, har Emiratene rapportert om flere rakett- og droneangrep fra Iran.

Iranerne har ikke erkjent å stå bak angrepene. Monarkiet Emirater, en av USAs viktigste allierte i Midtøsten, har de siste årene drevet en offensiv utenrikspolitikk der det har forsøkt å etablere sin egen innflytelsessfære. Monarkiet deler sjøgrense med Qatar og Iran i Persiabukta og med Oman i Omanbukta. Monarkiet består av sju delstater kalt emirater, deriblant Abu Dhabi, som også er hovedstad, og Dubai, som er størst by.

Offisielt avviser monarkiet å kommentere meldingene om møtet mellom bin Zayed og Netanyahu, men en av presidentens rådgivere, Anwar Gargash, sier ifølge Reuters at Emiratene fortsatt er forpliktet til politiske løsninger og diplomati. Landet har ikke oppsøkt konflikt og har jobbet for å unngå det, og relasjoner mellom arabiske stater og Iran bør ikke være basert på konfrontasjon, framholder Gargash onsdag kveld





