Netflix øker prisene for norske abonnenter

📆5/14/2026 12:26 PM
Netflix øker prisene for norske abonnenter med opptil 30 kroner i måneden. Samtlige versjoner av tjenesten blir dyrere, og det vil koste ekstra å legge til en ekstra bruker.

Netflix setter denne uken opp prisene for norske abonnenter. Samtlige versjoner av tjenesten blir dyrere, med økninger på opptil 30 kroner i måneden. Standard: 149 kroner i måneden (opp fra 129kr).

I tillegg vil det koste 49 kroner å legge til en ekstra bruker på abonnementet – 10 kroner mer per måned enn før.

