Netflix saksøkt for urettferdige prisøkninger i Italia og Tyskland: Abonnenter kan ha rett på refusjon

Netflix møter juridisk motstand i flere land over prisøkninger. Italiensk domstol gir forbrukerne medhold, og abonnenter kan ha krav på refusjon. Også i Tyskland er Netflix i trøbbel for lignende forhold. Selskapet varsler anke.

Strømmegiganten Netflix er blitt saksøkt av forbrukergruppen Movimento Consumatori i Italia . Gruppen hevdet at kontraktsvilkårene var ugyldige fordi de ikke oppga en gyldig grunn for prisøkning er. Denne saken har nå fått støtte fra en domstol i Roma, som har konkludert med at prisendringene i 2017, 2019, 2021 og 2024 strider mot reglene i den nasjonale forbrukerloven, ifølge rapporter fra Euronews. Dette betyr at abonnenter kan ha krav på refusjon.

For de som har hatt et premiumabonnement siden 2017, kan refusjonen potensielt være opp mot 500 euro, tilsvarende rundt 5600 kroner. For de med ordinære abonnementer ligger estimatet på underkant av 3000 kroner. Domstolen presiserte også at brukere har rett til en rimeligere abonnementspris, og at Netflix er pålagt å informere om saken på sin hjemmeside, slik Reuters melder. Denne dommen kan ha stor innvirkning på Netflix sine millioner av brukere i Italia, og potensielt også i andre land. Det understreker viktigheten av klare og transparente kontraktsvilkår, spesielt når det gjelder prisendringer i abonnementstjenester.\I tillegg til Italia, er Netflix også i juridisk trøbbel i andre land angående prisøkninger. I Tyskland har en forbrukerorganisasjon vunnet frem i retten. Domstoler i både Berlin og Köln har fastslått at prisendringer ikke kan baseres på generelle formler som ikke gir forbrukerne mulighet til å forstå årsakene til kostnadsøkningene. Avgjørelsene er basert på EU-direktivet om urimelige avtalevilkår i forbrukeravtaler (93/13/EØF), som også er implementert i norsk rett. Dette direktivet krever at vilkårene i forbrukeravtaler skal være transparente og rettferdige. Saksforholdene i Tyskland og Italia viser en tendens der forbrukere blir mer bevisste på sine rettigheter, og forbrukerorganisasjoner er villige til å ta opp kampen mot selskaper som Netflix. Netflix, på sin side, har varslet at de vil anke avgjørelsen i Italia. Selskapet hevder at de prioriterer abonnentene sine og at kontraktsvilkårene er i tråd med italienske regler og praksis. Dette tyder på en langvarig juridisk kamp, der resultatet kan ha betydelige konsekvenser for Netflix sin forretningsmodell og forholdet til abonnentene.\Ifølge data fra Italias kommunikasjonsmyndighet, hadde Netflix omtrent 5,4 millioner abonnementer i Italia i 2025. I 2024 var det litt over 8 millioner unike brukere. Disse tallene understreker viktigheten av det italienske markedet for Netflix, og hvor kritisk det er for dem å vinne tilliten og støtten fra sine italienske abonnenter. Suksessen eller fiaskoen i denne rettssaken kan ha en kaskadeeffekt, og påvirke Netflix sitt rykte og operasjoner i andre europeiske land. Netflix sin holdning er å sette abonnentene først, og de mener at vilkårene deres alltid har vært i samsvar med italienske lover og praksis. Dette er et klart signal om at selskapet vil kjempe hardt for å opprettholde sin posisjon i markedet. Saken illustrerer også den økende oppmerksomheten rundt forbrukerrettigheter i den digitale tidsalderen, hvor abonnementstjenester er blitt en integrert del av hverdagen. Forbrukerne forventer nå klarhet, rettferdighet og åpenhet fra selskaper, og er villige til å ta juridiske skritt for å beskytte sine interesser





