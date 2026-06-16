New Zealand og Iran delte poeng i intens VM-kamp med politiske undertoner

I en spennende og politisk ladet fotballkamp under VM 2022 endte New Zealand-Iran 2-2. New Zealand tok tidlig ledelse to ganger, men Iran utlignet begge gangene. Kampen var også preget av protest fra iranske supportere som utfordret forbudet mot det gamle statssymbollet.

Den første kampen i gruppespillet mellom Iran og New Zealand under fotball-VM 2022 endte med uavgjort 2-2. Kampen fant sted i Los Angeles natten til tirsdag norsk tid.

New Zealand tok en tidlig ledelse etter bare seks minutter da Elijah Just scoret etter et flott samspill med Chris Wood. Wood, som spiller for Nottingham Forest, var en nøkkelspiller hele første omgang og involvert i begge New Zealand-målen. Iran kom tilbake og utlignet i den første omgangen gjennom Ramin Rezaeian, og kampen sto 1-1 til pause.

I andre omgang scoret Just igjen for New Zealand etter ytterligere samspill med Wood, men Iran svarte like før时间 (i 64. minutt) med et mål fra Mohammad Mohebi. Det endte derfor 2-2. Kampen pregetes av intense spill og flere sjanser begge veier, og ikke minst et oppslukende氛围 fra tribunen der iranske supportere var til stede i stort antall.

Disse hadde fått beskjed om at de ikke kunne ta med det gamle iranske flagget med løven og solen, et forbud som ble innført fordi det anses som et politisk budskap. Likevel ble flere av disse forbudte flaggene smuglet inn, og det var også other former for protest fra iranske fans. reportersEVEN skrev om at supportere prøvde å forene seg og glemme politikk, men at det var klare tegn på protest mot den iranske regjeringen. kampen ble dermed mer enn bare en fotballkamp; den var også en scene for politiske uttrykk og internasjonal diplomatisk spenning





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