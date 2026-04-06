Newcastle United Sikter på Manuel Ugarte: Midtbaneforsterkning Midt i Tonali-Usikkerhet

Newcastle United er angivelig interessert i å signere Manchester Uniteds Manuel Ugarte, samtidig som det hersker usikkerhet rundt Sandro Tonalis fremtid. Flere klubber er interessert i Ugarte, mens Newcastle kan være nødt til å selge Tonali for å finansiere fornyelsen av troppen.

Newcastle United sikter seg inn på å signere Manchester United -stjernen Manuel Ugarte , en utvikling som kommer midt i usikkerheten rundt Sandro Tonali s fremtid. Manuel Ugarte ankom Manchester United fra Paris Saint-Germain sommeren 2024 for en sum på 50,7 millioner pund, inkludert bonuser, men han har ikke levd opp til forventningene på Old Trafford.

Den uruguayanske landslagsspilleren har for det meste startet på benken i sine kamper under Manchester Uniteds midlertidige manager, Michael Carrick. Britiske fotballeksperter er overbevist om at han ikke er en del av klubbens langsiktige planer. Det rapporteres at Man Utd er åpne for å selge Ugarte i sommer, og spilleren selv ønsker å forlate klubben for å få mer spilletid. Rapporter hevder at De røde djevlene verdsetter Ugarte til 40 millioner euro, noe som innebærer at de er villige til å tape omtrent 15 millioner pund på midtbanespilleren for å bli kvitt ham. Newcastle, som tidligere har blitt koblet til Ugarte i januar, skal overvåke situasjonen med tanke på et potensielt sommertrekk, men de er ikke alene i kampen om spillerens signatur. Aston Villa skal også være interessert i Ugarte, mens italienske Juventus antas å lede an, og Galatasaray, som mislyktes i å sikre seg spilleren i januar, er også med i bildet. Konkurransen om Ugarte ser ut til å bli intens, med flere storklubber som ønsker å styrke midtbanen sin. \Den rapporterte interessen fra Newcastle i Ugarte kommer på et tidspunkt hvor det er stor usikkerhet rundt nøkkelmidtbanespilleren Sandro Tonali. Det har vært flere rapporter om at den 25 år gamle italienske landslagsspilleren står på Manchester Uniteds ønskeliste, ettersom de planlegger å forsterke midtbanen sin til sommeren. Manchester City, Arsenal og Real Madrid skal også ha vært i kontakt med Tonalis representanter, og spilleren er åpen for å forlate St. James’ Park. Ifølge TEAMtalk-insider Graeme Bailey, kan Newcastle motvillig selge Tonali for å finansiere en fornyelse av troppen, selv om de krever minst 80 millioner pund for spilleren. Eddie Howe har angivelig informert klubbens ledelse om at han ønsker å gjøre betydelige endringer i laget sitt, da han mener at den nåværende stallen ikke har kvaliteten som trengs for å kjempe om trofeer regelmessig. Salg av spillere ser ut til å være nødvendig for å finansiere disse endringene, og Tonali kan bli ofret, selv om han åpenbart må erstattes hvis han forlater klubben. \Ugarte som en mulig erstatning for Tonali kan virke overraskende, gitt hans manglende suksess i Premier League så langt. Men det er ikke første gang Newcastle har blitt koblet til spilleren, noe som antyder at interessen kan være reell. Sommerens overgangsvindu nærmer seg, og det vil bli interessant å følge med på utviklingen i denne saken. Newcastle har ambisjoner om å styrke laget sitt for å konkurrere på et høyere nivå, og signeringen av Ugarte, eller en annen erstatter for Tonali, vil være et viktig steg i den retningen. Konkurransen om å sikre seg gode spillere vil være tøff, og Newcastle må være villige til å handle raskt og effektivt for å nå sine mål. Klubbens ledelse må også balansere behovet for å fornye troppen med økonomiske hensyn. Det blir spennende å se hvordan denne situasjonen utvikler seg, og hvilke trekk Newcastle vil gjøre i sommerens overgangsvindu. Fansen vil utvilsomt følge spent med på alle rykter og bekreftelser, i håp om at klubben kan forsterke laget og kjempe om viktige titler i fremtiden





