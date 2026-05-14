I troppen på 26 spillere er Viking-spilleren Joe Bell tatt ut. Han har 31 kamper for landslaget. 27-åringen fikk sin debutsjanse i 2019. Kaptein på landslaget, Chris Wood, skriver historie sammen med Tommy Smith som de to første i landets historie til å representere New Zealand i to VM.

Dette er tredje gang New Zealand deltar i VM. Tidligere har de vært med i 1982 og 2010. Regn gjorde at tenniskampen mellom Luciano Darderi og Rafael Jodar kom sent i gang og varte inn i natten. Dessuten ble den avbrutt av røyk fra en fotballkamp.

Italienske Darderi vant til slutt kvartfinalekampen i Masters-turneringen i Roma med sifrene 7-6 (7-5), 5-7, 6-0. Han blir dermed Kasper Ruuds motstander i semifinalen fredag. Ruud vant på sin side over Karen Khatsjanov med sifrene 6-1, 1-6, 6-2 tidligere onsdag. Ruud startet kampen med noe av årets sterkeste spill, men mistet grepet etter en pause på hele to og en halv time på grunn av regn.

I det tredje og avgjørende settet fikk han mer dreis på spillet og kunne innkassere seieren over den høyere rangerte russeren. – Jeg er veldig stolt over hvordan jeg spilte i det første og tredje settet. Kvaliteten der er noe av det beste jeg har kjent på i det siste, sa nordmannen i et intervju med arrangøren. Regnpausen førte til store forsinkelser, og semifinalen mellom Darderi og Jodar kom først i gang nærmer klokka 23 onsdag kveld.

Som om ikke det var nok, førte røyk fra cupfinalen mellom Inter Milan og Lazio på Stadio Olimpico til at dommeren stanset tennisoppgjøret i nesten 20 minutter. Blant annet var det begrenset sikt, og røyken slo en kort periode ut turnerings elektroniske linjedommersystem, skriver nyhetsbyrået Reuters. Mats Zuccarello og Minnesota Wild startet kampen bra, men måtte til slutt gi tapt mot Colorado Avalanche i overtidsspill. Dermed røk muligheten for avansement.

Wild fikk en knallstart på kampen, med mål av Marcus Johansson etter bare 34 sekunder. Nick Foligno scoret så to ganger og ga gjestene 3-0-ledelse til første pause. Tredje og siste periode forble målløs til det gjensto rundt tre og et halvt minutt. Da reduserte Jack Dury for Avalanche.

Drøyt to minutter senere scoret Nathan MacKinnon 3-3-målet, noe som også ble resultatet ved ordinær tid. På overtid sikret Avalanche seg sin fjerde og avgjørende seier i best-av-sju-spillet med et mål av Brett Kulak etter 3.52. Inter er for første gang på 16 år vinner av både Serie A og den italienske cupen i en og samme sesong. Dobbelttriumfen ble sikret med 2-0-seieren over Lazio i onsdagens Coppa Italia-finale på Stadio Olimpico i Roma.

Inter er cupvinner for tiende gang, og det er bare Juventus (15) som har greide det oftere. Tre av titlene har kommet i løpet av de fem siste sesongene, men det er første gang siden 2009/10 at Milano-klubben er hjemlig dobbeltmester. De lyseblå vant 3-0 og står nå med 77 poeng, to mindre enn tittelkonkurrent Arsenal med like mange kamper spilt.

Haaland satt på benken for City i hele onsdagens kamp, mens Jørgen Strand Larsen kom inn etter timen spilt for Palace. De to resterende ligakampene for City er borte mot Bournemouth 19. mai, mens sesongen avsluttes hjemme mot Aston Villa 24. mai. Uno-X-rytteren slo til før sluttfasen da han ble med på et rykk fra hovedfeltet. 22-åringen plukket mange minutter og skjøt fart oppover sammenlagtlista. Tirsdag gikk Kulset på et surt tidstap, men dagen derpå rettet han opp i det.

Han var i mål som nummer åtte og tok sin første topp-ti-plassering i et Grand Tour-ritt. – Det Kulset er i ferd med å gjøre nå, gir en kjempeboost til hele laget, sa tidligere toppsyklist Carl Fredrik Hagen underveis på sendingen til HBO Max. I front sto seieren mellom spanjolen Igor Arrieta (UAE Emirates) og portugiseren Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious). Arrieta var først over mål etter en kaotisk avslutning.

Begge veltet på ulike tidspunkt på glatte veier, og Arrieta vant selv om han noen få kilometer før mål kjørte feil. Eulálio tok over den rosa ledertrøya fra det italienske hjemmehåpet Giulio Ciccone. Arrieta kjørte solo med litt over 60 kilometer igjen. Støtet skjedde på vei opp den tøffe stigningen Montagna Grande Di Viggiano, men før toppen fikk han selskap av Eulálio.

Tidligere på etappen jobbet Uno-X-syklisten Martin Tjøtta jobbet godt og kom seg løs etter en hard bruddkamp. Han hang med fram til store deler av gruppen ble kjørt inn av et stadig mindre hovedfelt drøyt fem mil fra mål. Onsdagens kuperte etappe var på 203 kilometer og gikk fra Praia a Mare til Potenza. Regnet høljet ned så å si hele veien.

Giroen fortsetter torsdag med en flat løypeprofil. Da skal det kjøres 141 kilometer med start i Paestum og målgang i Napoli





