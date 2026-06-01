Pengene fra investeringsrunden skal brukes til å finansiere AI-infrastruktur. De store tekstelskapene har de siste årene satt av enorme summer til AI-investeringer. Alphabet skriver at selskapet «opplever stor etterspørsel etter sine AI-løsninger og -tjenester fra bedrifter og forbrukere. 30 milliarder dollar skal hentes nå gjennom en emisjon, mens ytterligere 40 milliarder hentes 'at-the-market' over tid.

Sistnevnte er ventet å starte i tredje kvartal 2026. I tillegg skal Berkshire Hathaway investere 10 milliarder dollar. Dette er likt fordelt mellom Alphabets A- og C-aksje. Investeringen skjer til en kurs på 351,81 dollar per A-aksje og 348,20 dollar per C-aksje.

Dette er rundt 25 dollar lavere enn sluttkursene mandag. Jan Erik Klepsland har informert Northern Ocean om at han går av som styremedlem med umiddelbar virkning, opplyser selskapet. Det oppgis ikke noen forklaring på avgangen. Selskapet skriver at styret vil takke for 'hans verdifulle bidrag'.

Samtidig utnevner selskapet Adrian Geelmuyden til styremedlem. Han er investeringsdirektør i Seatankers Management og sitter også i styrene i Edda Wind, DOF Group og Archer. Anthropic, selskapet bak den populære AI-modellen Claude, har sendt inn et utkast til det amerikanske finanstilsynet SEC. Det skriver selskapet selv i en uttalelse. Det gir oss muligheten til å gå på børs etter at SEC har fullført sin gjennomgang.

Den foreslåtte børsnoteringen vil avhenge av markedsforhold og andre faktorer, skriver Anthropic. Iran skal stoppe å utveksle meldinger med USA, i protest mot Israel, skriver det iranske nyhetsbyrået Tasnim. Oljeprisen stiger etter meldingen og ligger nå på 95,5 dollar fatet, mot rundt 93 dollar før meldingen kom. Kongsberg Digital, som leverer programvare, data og teknologiske løsninger, endrer navn til Falkor, ifølge en pressemelding.

Det nye navnet skal blant annet gjenspeile 'selskapets skjerpede fokus på industriell intelligens'. Utslippene fra kvotepliktige norske industribedrifter hadde en nedgang på 0,1 prosent i 2025. Utslippene fra olje- og gassinstallasjoner på sokkelen økte 0,6 prosent i 2025, etter at Johan Castberg-feltet kom i produksjon og Jotun-skipet startet opp på Balder-feltet. Utslippene fra gassterminaler falt med 10 prosent i fjor, noe som særlig skyldes driftsstans på Equinors LNG-anlegg i Hammerfest.

Norskregulerte kvotepliktige CO2-utslipp i luftfarten falt 4,7 prosent i fjor til 1,2 millioner tonn. Valgkomiteen i Equinor anbefaler at selskapets bedriftsforsamling velger Jarle Roth som ny styreleder i olje- og gasskjempen. Roth har vært medlem av styret siden 1. desember 2025. Han har tidligere vært toppsjef i blant annet Eksportkreditt Norge, Arendals Fossekompani, Umoe Gruppen, Schat-Harding og Unitor.

Magnora Data Center melder mandag om en planlagt rettet emisjon med et bruttoproveny på inntil 650 millioner kroner, samt en etterfølgende notering av selskapets aksjer på Euronext Growth Oslo. Pengene skal brukes til å finansiere eksisterende og nye datasenterprosjekter og drift, samt arbeidskapital og generelle selskapsformål. Magnora, som i dag eier 100 prosent av aksjene i selskapet, har forhåndsforpliktet seg til å tegne seg for og vil bli tildelt aksjer for 100 millioner kroner i emisjonen





