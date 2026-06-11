The news text contains various topics such as ongoing negotiations between the US and Iran, ongoing negotiations despite military actions, the departure of negotiators from Qatar, the plan to cut 100-120 jobs at Sparebanken Norge, the transformation program, the attack on a cargo ship in Oman, the shooting of an elk in the Majorstua and Frognerparken area, the execution of two men for a bomb attack in Bangkok, the attack on an Iranian water supply facility near Hormuz Strait, and a violent incident at a child welfare facility in Oslo.

Forhandlingene mellom USA og Iran pågår fortsatt, og det har vært samtaler i natt på tross av krigshandlingene, opplyser diplomatkilder. CNN siterer en ikke navngitt kilde med kjennskap til situasjonen, som sier at samtalene fortsatt er i rute.

Samtidig sier en ikke navngitt diplomat til nyhetsbyrået AFP at forhandlere fra Qatar har forlatt hovedstaden Teheran etter samtaler om USA og Iran. Sparebanken Norge planlegger kutt på 100-120 årsverk i løpet av året. Samtidig planlegger de fremtidige ansettelser som gjør at antall årsverk holder seg på dagens nivå. De kaller endringene for et 'transformasjonsprogram' og viser til et ønske om å styrke bankens konkurransekraft i et marked preget av økt digitalisering, endrede kundebehov og skjerpede kostnadskrav.

Vi fordømmer angrepet på handelsskipet Settebello, heter det i en uttalelse fra Indias utenriksdepartement. India kalte onsdag USAs nestleder ved landets ambassade i India, diplomaten Jason Meeks, inn på teppet. USAs midtøstenkommando (Centcom) skrev i en uttalelse at de skjøt mot et tankskip i Omanbukta som brøt havneblokaden sent tirsdag kveld. Meldingen ledsages av en video som angivelig viser skipet bli truffet.

Torsdag skriver den indiske ambassaden i Oman på X at de er kjent med en hendelse som involverte et skip ved havnebyen Shinas. Politiet har fått flere meldinger om en elg som har trukket inn til området Majorstua og Frognerparken. En thailandsk domstol har dømt to menn til døden for bombeangrepet der 20 mennesker ble drept i Bangkok i 2015. USA har etter alt å dømme angrepet et anlegg som forsyner tusenvis av iranere med drikkevann i nærheten av Hormuzstredet.

Temperaturen i regionen har denne uken nærmet seg 40 grader. En mann i 20-årene er alvorlig skadet etter en voldshendelse på et barnevernstiltak på Rødtvet i Oslo onsdag ettermiddag. En mindreårig gutt i tenårene er siktet for vold





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