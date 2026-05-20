Newsletter Headline

Flertallet av medlemmene i USAs sentralbanks rentekomité mener at en renteheving kan bli nødvendig dersom Iran -krigen fortsetter å påvirke inflasjonen. Sentralbanken besluttet den gang å holde renten i ro i intervallet 3,5 til 3,75 prosent.

– Det store flertallet av deltakerne bemerket en økt risiko for at inflasjonen kan ta lenger tid å få ned til komiteens mål på to prosent enn tidligere ventet, står det i møtereferatet, gjengitt av Bloomberg. Flere av medlemmene indikerte også at de helst vil fjerne formuleringer som kan signalisere en mindre stram pengepolitikk i pressemeldingene som publiseres etter rentemøtene fremover, skriver nyhetsbyrået. Hovedindeksen har svingt opp og ned på Oslo Børs onsdag, men endte i flatt terreng.

Orkla-aksjen hadde sin verste dag siden april i fjor etter å ha levert resultater for første kvartal som var noe under forventing. Oslo Børs-selskapet Fjord Defence Group varsler onsdag ettermiddag at det kjøper selskapet Frydenbø Milpro for 168,2 millioner kroner. Av dette skal 104,9 millioner hentes inn ved å utstede nye aksjer i selskapet. Resten blir gjort opp med kontanter.

I forbindelse med oppkjøpet, planlegger selskapet å hente inn omtrent 80 millioner kroner i en rettet emisjon. Frydenbø Milpro leverer integrerte løsninger til forsvarsbruk, og spesialiserer seg på prosjektering av lette båtplattformer som gummibåter og RIB-er, ifølge en børsmelding. Selger er Frydenbø Marine. Wall Street steg fra start for første gang denne uken, og de sentrale indeksene holder seg i positivt terreng. Etter stengetid er det planlagt ferske tall fra Nvidia





Studie: Nordenettmarkedsføringskabelen til Nordlink har bare svak effekter på strømpriser, spesielt i NorgeEn studie foretatt av fire forskere fra NHH konkluderer med at Nordenettmarkedsføringskabelen til Nordlink har få merkbare effekter på strømpriser i Norge og Tyskland. I Norge, spesielt på Sørvestlandet, har kabelen kun medført en marginal økning på 0,5 euro mer megawattime med en prisvekst på to prosent. Til sammenligning har gasskranslukkingen fra Russland forårsatt en prisøkning på 3,9 euro per MWh. I Tyskland har kabelen redusert prisen per MWh med 1,6 euro, noe som ikke minst er en tre ganger større reduksjon enn økningen i Norge.

NHH-studier bekrefter: Nordlink-tilströmningen koster lite penger, men gjør mer avsendt kraft utsatt for volatilske prisøkningerEn studie gjort av fire NHH-forskere har vist en marginal økning i gjennomsnittlig pris på 0,5 euro per megawattime for Sørvestlandet, NO2, på grunn av Nordlink. I motsetning til den økningen i pris for gass som har fulgt gasskranslukene fra Russland, som har økt med 3,9 euro per MWh. Tett på 20 ganger mer enn prisøkningen til Nordlink. En annen studie publisert i samme tidsskrift har vist en reduksjon i gjennomsnittsprisen per kilowatt时 på 1,6 euro per MWh for tyske strømkunder på grunn av Nordlink. Det er tre ganger mer enn økningen for NO2.

