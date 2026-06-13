Neymar mister åpningskampen mot Marokko

Brasils stjernespiller Neymar er ikke klar til åpningskampen i VM mot Marokko på grunn av en leggskade. Trener Carlo Ancelotti bekrefter at han håper Neymar blir klar til de neste kampene mot Haiti og Skottland.

Brasil s fotballfans må belage seg på å se laget spille åpningskampen mot Marokko uten superstjernen Neymar . Det bekreftet landslagstrener Carlo Ancelotti på en pressekonferanse torsdag.

Neymar pådro seg en leggskade i mai, like etter at troppen til VM ble tatt ut, og har siden vært ute av trening og spill. Ancelotti understreket at Santos-spilleren ikke er klar for åpningskampen, men at han jobber hardt for å bli klar til de neste gruppespillskampene mot Haiti 20. juni og Skottland 25. juni. Italieneren valgte å ikke erstatte Neymar med en annen spiller, til tross for at han hadde muligheten.

- Da vi tok ut Neymar, gjorde vi det ikke bare på grunn av hans tekniske kvalitet, som er udiskutabel. Men også på grunn av hans erfaring og det forbildet han kunne være for de yngre spillerne på laget, sa Ancelotti. Neymar, som er Brasils mestscorende spiller gjennom tidene, gjennomgår nå et eget rehabiliteringsprogram for å komme tilbake etter leggskaden. Han har ikke spilt en kamp siden 17. mai, noe som har skapt bekymring rundt kampformen hans.

I brasilianske medier spekuleres det i hvor sannsynlig det er at Neymar i det hele tatt vil være klar før gruppespillet er over. Spørsmålet er om Brasils trenerteam vil haste med å gjøre ham kampklar, gitt hans gjentatte skadeproblemer de siste årene. Ancelotti understreket at de ikke vil ta noen sjanser med spilleren, og at de vil følge rehabiliteringsplanen nøye. - Vi har en god plan for Neymar, og vi vil ikke risikere noe.

Han er en viktig spiller for oss, men vi må tenke på helsen hans først, sa Ancelotti. Marokko, som var semifinalist i forrige VM, er ingen enkel motstander, ifølge Ancelotti. - I moderne fotball finnes det ingen små lag. Marokko er et av de beste lagene i dag, enten de ble nummer to eller vinneren av Afrikamesterskapet.

Jeg vil ikke gå inn på den diskusjonen. Det er et veldig godt forberedt lag, sa han. Marokkos kaptein Achraf Hakimi er klar for kamp og ser frem til å møte Brasil. - Alle kjenner Brasil og Vinícius, han er en stor spiller.

Men vi må forsvare oss sammen. Treneren har forberedt oss, laget er klart, og jeg er klar for å spille en stor kamp, sa Hakimi. Brasil jakter sin sjette VM-tittel, men har ikke vunnet siden 2002. Tapet mot Tyskland i semifinalen på hjemmebane i 2014 er fortsatt et nasjonalt traume, en kamp Neymar gikk glipp av på grunn av skade.

Nå håper Brasil at Neymar kan bli klar til å bidra i de avgjørende kampene. - Det er veldig vanskelig å si om vi vinner VM. Vi kan konkurrere, og vi er klare til å konkurrere. Vi har en god følelse rundt dette verdensmesterskapet, avsluttet Ancelotti.

Brasil møter Marokko i åpningskampen i New Jersey, og deretter venter Haiti og Skottland. Uten Neymar må laget stole på andre stjerner som Vinícius Junior, som har hatt en strålende sesong for Real Madrid. Ancelotti har stor tro på laget, men erkjenner at Neymars fravær er et tap. - Vi har mange gode spillere, og vi må spille som et lag.

Neymar er spesiell, men vi kan vinne uten ham også, sa han. Brasils fans håper likevel at Neymar blir klar til de neste kampene, slik at han kan lede laget mot en ny tittel. Foreløpig er fokuset på Marokko, og Ancelotti har forberedt laget godt. - Vi vet hva vi står overfor, og vi er klare, avsluttet han





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