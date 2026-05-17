Neymar's emotional moment and controversial substitution in Santos match

Neymar, the former PSG and Barcelona star, was visibly emotional during the Brazilian national anthem before a match against Coritiba. He wiped away tears with his daughter in his arms. However, an officiating error led to his substitution, which sparked controversy.

Lytt til saken Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Mye står på spill for den tidligere storscoreren om dagen: Mandag klokken 17.00 lokal tid kommer den endelige VM-troppen til Brasil, og Neymar er ett av 55 navn på forhåndslisten til Det brasilianske fotballforbundet (CBF).

Veteranen har lenge kjempet for en plass på laget i det som kan bli hans siste VM. Søndag spilte Neymars klubb Santos hjemme mot Coritiba, og under den brasilianske nasjonalsangen ble 34-åringen tydelig preget. Med datteren i armene tørket den tidligere PSG- og Barcelona-stjernen bort tårene foran et fullsatt stadion. Flere brasilianske og internasjonale medier har skrevet om den spesielle hendelsen.

Og da kampen startet, satte Neymar den i gang med en hælflikk som tente publikum. Han har så langt ikke uttalt seg om tårene. Santos endte med å tape 0–3 hjemme, og laget ligger på 16. plass i den brasilianske ligaen, like over nedrykksstreken. I det 65. minutt skjedde det også noe annet oppsiktsvekkende: Neymar ble byttet ut ved en feil.

Fjerdedommeren hadde skrevet nummer 10 på tavlen, men det var egentlig Escobar med nummer 31 som skulle av. Neymar protesterte kraftig og viste lappen fra treneren til kameraet for å bevise feilen. Likevel ble avgjørelsen stående, siden Neymar hadde gått ut av banen – og han mistet med det 25 verdifulle minutter med spill. Siden comebacket etter korsbåndsskaden i 2023 har han slitt med å finne tilbake til den gamle formen.

Han har heller ikke spilt for landslaget siden skaden, og kampen om plassene i VM-troppen er knallhard. Kampen søndag var siste sjanse til å overbevise om at han fortsatt holder mål. Brasil møter Marokko, Haiti og Skottland i gruppe C i sommerens VM





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Neymar Brazilian National Anthem Controversy Substitution Santos Match Coritiba Group C Maroc Haiti Scotland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lewandowski takker for seg: – På tide å gå videreDen polske superstjernen Robert Lewandowski forlater Barcelona etter fire år.

Read more »

Warholm blir overkjørt av dos Santos i KinaKarsten Warholm, kjent for sin sterke sesongåpning sist sesong med en personlig rekord på 300 meter hekk, falt til kneet av Alison dos Santos under sitt sesonginnsats under Diamond League-stevnet i Kina. Etter en pause på flere uker på grunn av en leggskade, var Warholm debutant i konkurranse med flere store profiler.

Read more »

Robert Lewandowski tar farvel med BarcelonaLewandowski tar farvel med Barcelona med en hylles til klubben han har spilt for de siste årene: «Det mest utrolige kapittelet i karrieren» Det har lenge vært usikkert om den polske målmaskinen ville…

Read more »

Andreas Christensen gjenforlenger med Barcelona ved lavere lønnDen danske midtstopperen Andreas Christensen har forlenget med Barcelona til 2028 til en lavere lønn. Han forventes å være klar til kamp mot Real Betis etter en lang skadeperiode.

Read more »